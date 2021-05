Werkstraf voor oplichting met pannensets, messen en stofzuiger

De vrouw ontdekte dat er 1.250 euro van haar bankrekening was afgeschreven en geen 12,50 euro. Tegen de politie had ze gezegd dat ze de spullen voor dat bedrag aangeboden kreeg. Het bedrag van 12,50 zou in eerste instantie ook zijn ingetikt op de pinautomaat. Maar de eerste pintransactie mislukte, waarna een tweede poging nodig was.

In de haast

De verdachte was zich van geen kwaad bewust. Hij zou de vrouw zelfs nog een factuur hebben gegeven. Dat bonnetje zat in het dossier, maar daar stond bitter weinig op. Behalve het bedrag, en dat was volgens de rechter duidelijk leesbaar als 12,50 euro. De verdachte opperde dat hij waarschijnlijk in de haast het verkeerde bedrag had opgeschreven.

Groothandel

De man had na de koop verder geen gegevens achtergelaten. Ook daar had hij een verhaal bij: als de klanten spullen wilden retourneren, dan kon dat via de groothandel. Hij had een blanco strafblad, maar de politie was wel een aantal meldingen van soortgelijke transacties tegengekomen. In augustus vorig jaar was er onder druk van de politie een aankoop teruggedraaid.

De politierechter oordeelde dat er wel degelijk sprake was van oplichting. "Ik heb geen reden om te twijfelen aan het verhaal van het slachtoffer", aldus de rechter. Hij veroordeelde de Drent tot een werkstraf van 80 uur. De man moet aan het slachtoffer 1237,50 euro betalen: dat is het bedrag dat het slachtoffer daadwerkelijk heeft betaald, met aftrek van de 12,50 euro die ze dacht te moeten betalen.