Geen code zwart verwacht in het Noorden

"Ik hoop dat we code zwart niet zullen bereiken en ik verwacht dit ook niet. We hebben nog wel wat creatieve oplossingen voordat we code zwart bereiken", zegt Van der Voort.

Code zwart betekent dat als twee patiënten een IC-bed nodig hebben, er gekozen of zelfs geloot moet gaan worden wie het enige bed krijgt dat op dat moment beschikbaar is. Die fase dreigt wel, maar is dus nog niet aangebroken.

Operaties afgezegd

Vorig jaar lagen er tijdens de eerste lockdown volgens de intensivist meer covid-patiënten op de intensive care dan nu. "Verschil met toen is dat de reguliere zorg toen bijna helemaal was afgeschaald. En nu proberen we die zorg zoveel mogelijk gewoon door te laten gaan."

Afgelopen donderdag heeft het UMCG operaties afgezegd in de categorie 3. Het gaat dan bijvoorbeeld om operaties voor slokdarmkanker, alvleesklierkanker en hartoperaties. "Die zouden eigenlijk binnen zes weken moeten worden uitgevoerd. Maar als die steeds worden uitgesteld dan halen we dat niet", aldus Van der Voort.

Acute zorg gaat op dit moment nog wel gewoon door.