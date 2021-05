Koning Willem-Alexander opent Zonnepark Hollandia in Nieuw-Buinen

Het zonnepark met 300.000 zonnepanelen is sinds begin dit jaar al in gebruik en heeft een omvang van 120 MegaWatt. Het initiatief is daarmee het grootste zonnepark van Nederland. Het park in Nieuw-Buinen zet met innovatie in op het verder verduurzamen van de energietransitie.

Het vorige bezoek van de koning aan onze provincie was vorig jaar. Toen ging hij in juni langs in Borger bij het Hunebedcentrum en cultuurpodium VanSlag om zich te laten bijpraten over de gevolgen die het coronavirus heeft op de kunst-, cultuur- en vrijetijdssector.

