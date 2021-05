Na tien jaar 'ellende' krijgt De Vluchtheuvel nieuwe bestemming

Al sinds 2007 is het voormalig pretpark een doorn in het oog voor Norgers en de gemeente Noordenveld. Sinds ondernemer Hennie van der Most het park ontmantelde, kwam het terrein braak te liggen. Later werd het nog een tijdje gekraakt en in 2010 woedde een grote brand in het voormalige restaurant.

Strijd

Ondanks meerdere plannen van Van der Most kwam het nooit tot een herontwikkeling van het terrein. In 2016 leek er licht aan het einde van de tunnel te gloren, toen de eerste plannen voor een zorghotel werden gepresenteerd. In 2019 werden de plannen een stuk concreter en werden ook twee zorgwoningen aan het plan toegevoegd.

De plannen stuitten eigenaren van nabijgelegen recreatiewoningen tegen de borst. Vooral de afstand tussen de nieuwbouw en de woningen zorgde voor problemen. De gemeente Noordenveld ging akkoord met plannen van de initiatiefnemers om maar een beperkte ruimte van 10 meter te hanteren. Na een juridische strijd is die grens inmiddels naar 30 meter gegaan.

Vertraging

Hoewel vooral Lijst Groen Noordenveld en de VVD het college maanden om nogmaals naar de afstand tussen woningen en nieuwbouw te kijken, hield wethouder Henk Kosters stug vast aan de plannen van de initiatiefnemers. Volgens Kosters zou een opschuiving van de bouwgrens kunnen leiden tot het intrekken van de plannen.

De plannen voor het zorghotel en de zorgwoningen liggen er, na tussenkomst van de Raad van State, nog steeds. Wél heeft de juridische strijd geleid tot vertraging. Wethouder Kosters gaf vorige week ten overstaan van de raad al aan te weinig in het belang van de inwoners en te veel in het belang van de initiatiefnemers te hebben gedacht.

Ellende

De excuses die Kosters maakte waren voor de meeste politieke partijen voldoende. Lijst Groen Noordenveld en de VVD lieten vanavond hun ongenoegen nog eens extra blijken door een motie van afkeuring in te dienen.

De herbestemming van De Vluchtheuvel werd door alle partijen, behalve Lijst Groen Noordenveld, goedgekeurd. CDA-raadslid Harm Holman gaf te kennen blij te zijn dat de 'ellende' rondom De Vluchtheuvel in Norg nu op zijn eind lijkt te zijn.

