Strijd om lijsttrekkerschap bij D66 Assen tussen Moes en Bornkamp

Komende maandag moeten beide kandidaten zich presenteren aan de Asser D66-leden. Die hebben vervolgens twee weken de tijd om hun stem uit te brengen via e-voting.

Zelfde route als in 2018

Daarmee volgt D66 dezelfde route als vier jaar geleden in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen. Fractieleider Bob Bergsma zou er na twee termijnen definitief mee stoppen. Hij vond het na twee termijnen welletjes, waarna de zittende raadsleden Remi Moes en Teun Jan Kootstra de strijd om het lijsttrekkerschap aangingen.

De leden kozen toen voor Remi Moes als lijsttrekker. Maar onder zijn leiderschap leed D66 in maart 2018 een gevoelig verlies in de provinciehoofdstad. De partij zakte van vijf naar drie zetels en viel in Assen buiten het college, waar ze acht jaar in gezeten had. Moes werd fractieleider van een driekoppige fractie.

Remi Moes kreeg in 2018 de meeste stemmen van Asser D66-leden bij de strijd om het lijsttrekkerschap (Rechten: eigen foto)

Toch in college

Maar D66 is sinds januari vorig jaar toch weer terug in het college. Dat kwam door bestuurlijke problemen, waarbij Stadspartij PLOP uit de coalitie met CU, VVD en GroenLinks stapte. D66 en SP vulden uiteindelijk het gat in. En Bob Bergsma werd voor de partij alsnog wethouder.

Voor de komende verkiezingen krijgt fractieleider Moes nu concurrentie van raadslid Adinda Bornkamp. Zij kwam pas in november 2018 in de gemeenteraad van Assen. Bornkamp volgde bij D66 het raadslid Annelies Kleve op, die wethouder werd in Veendam.

Voorkeursstemmen provincie

Bornkamp had het raadslidmaatschap trouwens al na vier maanden weer vaarwel kunnen zeggen. Want de Assense stond ook op de D66-kandidatenlijst met de Provinciale Statenverkiezingen in maart 2019. Bornkamp kreeg zoveel voorkeursstemmen dat ze in het Drents Parlement zitting kon nemen. Maar ze bedankte daarvoor. "Mijn hart ligt wel heel erg bij de raad, daar ben ik meteen eerlijk over geweest, dus ik kies toch voor het raadslidmaatschap."

De leden van D66 kunnen tot maandag 24 mei hun stem uitbrengen op Moes of Bornkamp. Woensdag 26 mei maakt het bestuur bekend met welke lijsttrekker D66 de komende raadsverkiezingen de strijd aangaat.

