Transformatie van Rij Maar An naar Bospark Aagjeshoeve op oor na gevild

Bij de woorden Rij Maar An, denken de meeste Drenten vast aan de bekende huifkartochten door het Sleenerzand. Ritjes waarbij je de teugels gerust kon laten vieren, aangezien de pony's de routes op hun hoeven kenden.

Hoofdrol

Anno 2021 is die geschiedenis nauwelijks meer zichtbaar op het recreatieterrein. Bas en Gea, die samen met hun kinderen Thijs, Lars en Eline ook op het terrein wonen, hebben gekozen voor een compleet andere opzet.

De huifkarren zijn en blijven weg. Een recreatiepark met een hoofdrol voor het boerenbestaan kwam er voor terug. "Op bescheiden schaal proberen we bijvoorbeeld onze gasten en onze kinderen iets bij te brengen over de omgang met boerderijdieren", vertelt Bas de Jong. "Wat eten ze, hoe verzorg je ze? Of waar komt de melk vandaan?"

Voermomentje

De nieuwe campingeigenaar wijst op een voormalige paardenstal die verbouwd is tot dierenverblijf waar zich onder meer schapen en geiten bevinden. Ook enkele pony's alpaca's, dwergrunderen, eenden, kippen, cavia's en konijnen zijn op het terrein te vinden. "Elke dag hebben we een voermomentje waarbij kinderen kunnen helpen en vragen kunnen stellen." Respect voor dieren en natuur staat bij de het recreatieoord hoog in het vaandel, zoveel is duidelijk.

Een rondleiding over Bospark Aagjeshoeve (verhaal gaat verder onder de video):

Voor familie De Jong komen de huisregels op Bospark Aagjeshoeve niet uit de lucht vallen. Voor de overname van de camping runden zij een melkveebedrijf in Nieuw-Weerdinge. De oplopende discussie over de rol van boeren in de stikstofdiscussie en de steeds striktere wet- en regelgeving maakten dat Bas en Gea de Jong steeds minder plezier aan het boerenbestaan beleefden.

Onze roots

"Op een gegeven moment besloten we te stoppen en ons om heen te kijken." In het toen te koop staande Rij Maar An zagen zij een nieuwe kans. "Het is daarbij dus prettig dat wij binnen dit concept onze roots niet helemaal los hoeven te laten", lacht hij.

De afgelopen jaren is het stevig aanpoten geweest. Veel oude gebouwen en begroeiing zijn verwijderd. De entree, receptie en ontvangstruimte zijn in het nieuw gestoken. Het huidige terrein biedt ruimte aan twintig kampeerplekken en veertien camperplaatsen. De twee veldlodges die er staan kunnen uitgebreid worden met nog eens ruim dertig exemplaren.

Volgeboekt

Bas de Jong denkt er ook aan de oude groepsaccommodaties nieuw leven in te blazen. "Voorlopig hebben we dat vanwege corona op de lange baan geschoven." De voormalige rijhal wordt later dit jaar nog verbouwd tot speelruimte en het voormalige restaurant wil De Jong in de toekomst als zaalruimte verhuren.

Maar dat is zorg voor later. 2021 markeert het eerste jaar dat De Aagjeshoeve een volledig seizoen kan draaien. "Vorig jaar lukte het net om in juli aan te haken", aldus De Jong. "Nu van begin af aan. Inmiddels zijn we al helemaal volgeboekt."

Toscha

Weinig mensen boeken overigens vanuit nostalgie. "De meeste gasten zijn echt nieuwsgierig naar de nieuwe opzet", weet De Jong. "Iedereen is tevreden en reageert positief. Dus dat is mooi."

Overigens resteert er toch nog een klein stukje Rij Maar An op het recreatiepark: de 17-jarige pony Toscha. Haar rondjes maakt ze echter alleen met dochter Eline. En dus zonder huifkar.