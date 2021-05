Te paard van Noord-Nederland naar Oostenrijk

Carolien Staal vond dat ze nu eindelijk wat meer tijd met haar paarden moest doorbrengen. Daarom is ze begonnen aan een tocht van een paar maanden.

Drie dagen is Staal inmiddels onderweg. Vanuit Tjuchem is ze aangekomen in Buinen, voor een rustdag bij Les Chevaux: een manage met goede faciliteiten voor paard en ruiter. Het project is behoorlijk extreem, maar dat past goed bij haar persoonlijkheid, vertelt de ruiter. "Ik ben een alles-of-niets-mens. Dat betekent dat ik ook in mijn werk altijd alles geef en daardoor een behoorlijke workaholic ben. Daardoor komen mijn paarden altijd op de tweede plek, maar daar komt nu verandering in. De komende vier maanden ben ik alleen met mijn paarden."

Flexibele route

De eindbestemming is in principe Oostenrijk, maar helemaal zeker is dat nog niet. "Het is eigenlijk zomaar een stip op de kaart. In deze tijden, met corona, moet je heel flexibel zijn. Dus ik ga eerst naar Vaals toe, in Zuid-Limburg. Daarna ga ik kijken wat verder mogelijk is." De route wordt ook deels bepaald door beschikbare faciliteiten, legt Staal uit. "Er moet natuurlijk een plek zijn waar de paarden en ik veilig kunnen overnachten. Dat soort plekken heb je veel in Duitsland, maar niet in Frankrijk."

Hondsrug Trial

De ruiter wilde graag door Nederland trekken, en in het bijzonder Drenthe. Hier ligt namelijk de Hondsrug Trail. Een trail die is ontstaan uit een samenwerking tussen Stichting Paardenroutes Drenthe, Recreatieschap Drenthe en Staatsbosbeheer. "Drenthe heeft zulke mooie paardenroutes, met veel goede accommodaties langs de route voor paard en ruiter. Dus in de eerste week kan ik dan van slaapplek naar slaapplek trekken."