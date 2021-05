Derde veelplegersstraf dreigt voor stelende Emmenaar

De diefstal van vlees bij een Jumbo-supermarkt in Emmen kon wel eens grote gevolgen hebben voor een 43-jarige man uit Emmen. De officier van justitie eiste vanochtend in de rechtbank in Assen twee jaar celstraf, met behandeling voor veelplegers, tegen hem.

De man is zwaar verslaafd aan heroïne en cocaïne, en pleegt steeds opnieuw misdrijven. Het lukt hem volgens zijn advocaat niet van de drugs af te blijven, waardoor het steeds weer misgaat. In 2011 en 2014 heeft hij ook al dezelfde straf voor draaideurcriminelen gehad, ook wel bekend als de ISD-maatregel.

Vleesdiefstallen

Op 24 februari werd de Emmenaar betrapt toen hij vlees stal in de supermarkt in de wijk Angelslo. Hij had daar helemaal niet mogen zijn, want hij had een toegangsverbod. De man bekende meteen. Het OM vindt dat er ook genoeg bewijs is dat hij twee dagen eerder ook al vlees heeft gestolen bij dezelfde supermarkt.

Een ontdekten medewerkers dat er vlees miste. Ze keken de beelden van de bewakingscamera's van de dag terug en zagen de Emmenaar het vlees pakken. Toen hij bij de selfscankassa kwam, had hij niks meer in zijn handen en rekende hij ook niks af. De man zelf heeft deze diefstal ontkend.

'Hij komt geen steek verder'

Hij was niet bij zijn rechtszaak, maar heeft bij de reclassering gezegd dat hij graag wil meewerken aan de lange straf voor veelplegers. De meerderheid van de veelplegers is als de dood voor die straf. "Eigenlijk is het heel verdrietig dat hij zich niet verzet tegen de ISD. Ik vind het verdrietig dat hij beseft dat hij zonder die straf geen steek verder komt."

De advocaat Judith Kwakman van de man vroeg vrijspraak van de diefstal op 22 februari, maar drong ook aan op ISD, zoals haar cliënt wil. De man is niet alleen verslaafd, hij heeft ook psychische problemen. "In de gevangenis is hij inmiddels cold turkey afgekickt. Hij is al 12 kilo aangekomen en ziet er een stuk beter uit. Hij is klaar om behandeld te worden", aldus Kwakman.

Uitspraak is op 18 mei.