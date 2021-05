Nieuwlande zoekt vrijwilligers voor renovatie onderduikershol: 'Moet voor de toekomst bewaard blijven'

Het onderduikershol in Nieuwlande, dat in 2014 in ere werd hersteld (Rechten: Plaatselijk Belang Nieuwlande)

Plaatselijk Belang Nieuwlande (PBE) ontfermt zich sinds 2014 over het onderhoud van het onderduikershol. Het hout is in dusdanig slechte staat en moet daarom vervangen worden.

Jan van der Sleen, lid van PBE, doet daarom een oproep aan mensen in zijn omgeving om mee te helpen aan de renovatie. "Het maakt deel uit van ons verleden als dorp", vertelt hij. "Het is iets tastbaars en zichtbaars dat bewaard moet blijven. We hopen dat bewoners van het dorp zich betrokken en verantwoordelijk voelen voor het onderduikershol."

Stokje overnemen

Van der Sleen zag de situatie al een tijd verslechteren. "De traptreden en alles wat aan de buitenkant zit is verrot", zegt hij. "We hebben geld gereserveerd om het op te knappen. Het onderduikershol moet voor de toekomst bewaard blijven."

De Nieuwlandenaar ziet vooral een rol weggelegd voor de jongeren in het dorp. "Het is belangrijk dat de volgende generatie het op een gegeven moment gaat overnemen." Toch vraagt hij zich af of dat haalbaar is. "Het is een probleem in meer dorpen. De jongeren staan niet te trappelen om het stokje over te nemen, maar we willen wel graag onze kennis overdragen."

Geschiedenis

In het onderduikershol, waar onder anderen verzetsleider Johannes Post heeft gezeten, verscholen onderduikers tijdens de Tweede Wereldoorlog zich tijdelijk tot er een nieuw onderduikadres was gevonden.

In 2014 werd het monument al een keer gerenoveerd door de 42ste Herstelcompagnie van de Johannes Postkazerne. De herstelwerkzaamheden maakten onderdeel uit van het tweehonderd jaar bestaan van de Koninklijke Landmacht.

