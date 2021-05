Gepeste man slaat medebewoner zorginstelling in elkaar: OM eist cel en behandeling

Zonder zich af te drogen stormde hij in zijn badjas naar de gezamenlijke keuken, waar hij de boosdoener een portie klappen gaf. Na vier vuistslagen ging de man, die vermoedelijk een epileptische aanval kreeg van de stress, tegen de grond. Daarna sloeg de Assenaar nog twee keer en schopte hij de man één keer met zijn badslipper tegen zijn hoofd.

Celstraf en hulp

De officier van justitie ziet dat als een poging tot zware mishandeling en eiste een jaar gevangenisstraf, waarvan vijf maanden voorwaardelijk tegen de verdachte. Ook wil ze dat hij behandeld wordt in een kliniek en een drugsverbod en verdere begeleiding na zijn opname krijgt.

De man heeft een ontwikkelingsstoornis en een persoonlijkheidsstoornis en kampt met trauma's. Niet alleen uit zijn jeugd, waarin sprake was geweld en seksueel misbruik, maar ook omdat zijn broer in september 2019 zijn vrouw en twee dochters en daarna zichzelf doodschoot.

Familiedrama in Dordrecht

De 35-jarige broer was destijds politieagent in Dordrecht. Na zijn dienst vermoordde hij zijn vrouw en dochters van 8 en 12 jaar oud. Daarna sloeg hij de hand aan zichzelf. Zijn broertje uit Assen zei dat het na dat drama bergafwaarts was gegaan met hem.

Hij groeide deels op Aruba en deels in Nederland op raakte als tiener verslaafd aan drugs. Sinds 2016 zat hij in de Asser instelling voor begeleid wonen. Het ging best redelijk met hem tot zijn broer het familiedrama in Dordrecht veroorzaakte. "Hij was mijn voorbeeld. Ik kon altijd bij hem terecht", vertelde de Assenaar aan de rechters.

'Ik had moeten weglopen'

De man baalt van wat hij heeft gedaan en wil zelf ook behandeld worden. "Toen ik voor hem stond, schold hij me uit. Ik had moeten weglopen, maar dat lukte me helaas niet." Volgens de Assenaar pestte de man hem wel vaker. Medewerkers van de instelling hadden juist de indruk dat het andersom was.

Het slachtoffer werd gewond naar het ziekenhuis gebracht. Hij had zwellingen en blauwe plekken op zijn hoofd. Over twee weken doet de rechtbank uitspraak.