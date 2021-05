In Meppel krijg je straks alleen nog reclamefolders als je een Ja-sticker hebt

Meppel volgt daarin het voorbeeld van grote steden zoals Amsterdam en Rotterdam. Amsterdam heeft sinds 2018 Ja-stickers. Andere gemeenten zoals Utrecht, Rotterdam, Haarlem en Tilburg stapten begin vorig jaar over.

In Meppel werd dit initiatief op de agenda gezet door GroenLinks. "We zijn onwijs blij", reageert fractielid Anouk de Vlieg. In 2017 diende zij de eerste motie in. Die werd toen door verschillende redenen niet aangenomen. "Een belangrijke reden daarvoor is dat er rechtszaken lopen tegen grote steden die dit systeem al doorgevoerd hebben."

Uiterlijk vanaf januari 2023

Die rechtszaken zijn aangespannen door bedrijven in de reclamebranche. Zij zijn niet blij met het systeem omdat daardoor veel werk verdwijnt. De rechter stelde de gemeenten in het gelijk, maar oordeelde dat ze twintig maanden moeten wachten met invoering van de regel. Zo hebben de reclamebedrijven tijd om zichzelf opnieuw uit te vinden.

"Het amendement dat is aangenomen, laat deze twintig maanden alvast ingaan", aldus De Vlieg. "Dat betekent dat we uiterlijk vanaf januari 2023 gaan stoppen met het verspreiden van ongewenst oud papier. Inwoners die folders wel willen blijven ontvangen kunnen dit aangeven door het plakken van de Ja-sticker op de brievenbus. Voor Meppel is dit een doorbraak. Dit is op het gebied van duurzaamheid een grote stap. Minder papiergebruik, minder papier bedrukken, minder papier in het restafval én minder om te recyclen."

Ook wethouder Jaap van der Haar is tevreden met de invoering. "Dit scheelt elf kilo restafval per inwoner per jaar. Je kunt afval goed verwerken, maar nu gaan we afval voorkomen. Ik ben er heel blij mee."

Huis-aan-huiskrant

Een belangrijke keuze die een gemeente moet maken bij het invoeren van het Ja/Ja-systeem, is de vraag wat wel en niet onder ongeadresseerd drukwerk valt. Meppel richt zich uitsluitend op ongeadresseerd reclamedrukwerk. De huis-aan-huiskrant valt niet onder de regel. De gemeente vindt het belangrijk dat iedereen die blijft ontvangen, omdat daar ook de gemeentelijke berichten in staan.