Veertig maanden cel voor hardleerse serie-inbreker uit Coevorden

Een 34-jarige man uit Coevorden is veroordeeld tot veertig maanden gevangenisstraf voor het plegen van dertien inbraken in een half jaar tijd. Hij dupeerde instellingen, verzorgingstehuizen en bedrijven. Aan twee ervan moet hij in totaal 4500 euro schadevergoeding betalen, bepaalde de rechtbank.

De Coevordenaar stal tussen juli en december vorig jaar in Emmen, Coevorden en Emmer-Compascuum laptops, tablets, bankpassen, geld, sieraden en sleutels. Hij brak onder meer in bij sportcomplex De Swaneburg in Coevorden en een escaperoom in Emmen.

Sleutelkastjes

De serie-inbreker had een vaste werkwijze. Hij sloeg steeds eerst het sleutelkastje van de muur en brak dan met de sleutel in. Vaak brak hij een paar dagen opnieuw in met dezelfde sleutel. Omdat hij op camerabeelden werd herkend, kon de politie hem in december bij een vriend thuis in Coevorden oppakken.

In dat huis lag ook een deel van de buit, net als in het huis van zijn vriendin. Zij wordt ook verdacht van betrokkenheid bij de inbraken en moet later voor de rechtbank verschijnen.

Lang strafblad

De man kwam al in 2002 voor het eerst met justitie in aanraking en heeft een lang strafblad. Toen hij de inbraken pleegde, zat hij ook nog in een proeftijd van een eerdere straf van de rechter.

De reclassering ziet het niet zitten hem nog te helpen, omdat hij telkens zijn afspraken niet nakomt en zich niet aan voorwaarden houdt. Omdat de man zelf ook geen hulp wil, eiste het Openbaar Ministerie alleen een celstraf van veertig maanden. De rechtbank volgt die eis.