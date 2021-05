Sloop geluidswal Spier begonnen: 'De stilte keert terug'

Direct omwonenden moesten al die tijd leven met het geraas van de snelweg. Een tijdelijke constructie houdt een deel van het geluid tegen, maar nog steeds zijn de auto's vanaf de andere kant van het hek goed te horen. De opluchting is dus groot. "Ja dat kan je wel zeggen", zegt Jan van der Heide namens de inwoners van Spier. "Het is heel mooi dat we voor de zomervakantie een nieuwe geluidswal hebben staan. Dus daar zijn we heel blij mee."

Getouwtrek voorbij

In december 2018 stortte de oude geluidsmuur langs de A28 in. Maar herbouw liet lange tijd op zich wachten. Er moest zelfs een wethouder voor wijken en pas daarna kwam er beweging in het dossier. Uiteindelijk nam aannemer Bouwhuis de verantwoordelijkheid en beloofde het volledige aankoopbedrag van de muur aan de gemeente Midden-Drenthe terug te betalen. Er ontstond een conflict tussen het dorp en de gemeente, maar wat betreft Van der Heide is dat getouwtrek nu voorbij.

"Het was een complex geheel dat lang heeft geduurd", blikt hij terug. "Maar in 2020 zijn we bij elkaar gaan zitten en de schouders eronder gezet. Het laatste jaar kijk ik er met een tevreden gevoel op terug."

Klimop

De nieuwe muur wordt gebouwd door Green Wall uit Beilen. De nieuwe constructie is begroeid met klimop waardoor het een groenere en duurzamere uitstraling krijgt. Het prijskaartje: 1,1 miljoen euro. Dat is inclusief de afschrijving van de oude muur. Vorige week werd bekend dat de kosten zelfs nog iets hoger uitvallen door het gebruik van steviger bouwmateriaal.

Stilte keert terug

Maar het belangrijkste voor omwonenden is dat zij weer de stilte terugkrijgen waar ze zo lang naar uitgekeken hebben. "De stilte keert terug en we kunnen weer genieten van het mooie dorp Spier", besluit Van der Heide.

