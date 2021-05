Emmenaar brengt online eerbetoon aan oorlogsslachtoffers: 'Vrijheid is ons dierbaar'

Dit jaar is er op de Dam in Amsterdam wederom geen erecouloir vanwege de geldende coronamaatregelen. Toch is er wel een online eerbetoon aan de gevallen oorlogsslachtoffers. Veteraan Maurice Fränkel uit Emmen is onderdeel daarvan. "Vrijheid is ons dierbaar, daar moeten we bij stilstaan", zo legt hij uit.

Het verhaal van Fränkel is online te lezen. De Emmenaar werd twee keer uitgezonden naar Bosnië en was in 2006 nog op missie in Afghanistan. Hij was altijd wat terughoudend om zich aan te melden voor de erecouloir, maar kwam daar de laatste jaren toch op terug. "Het is belangrijk omdat oudere veteranen steeds meer wegvallen maar hun gedachten en erfgoed in ere gehouden moeten worden", vertelt hij.

Saamhorigheid

Fränkel omschrijft hoe het eraan toeging op missie. "Het was een bijzondere tijd, het heeft mij gevormd tot wie ik ben. Ik had het niet willen missen. Je leert het gevoel van vrijheid te waarderen." Daarnaast was er ruimte voor veel saamhorigheid, zo legt de veteraan uit. "En dat houdt je op de been, nu ook in deze tijd met corona. Samen de moeilijke fase doorstaan."

Naast Fränkel zitten er meerdere veteranen in de familie. Zijn opa, broer en vader waren ook actief als militair. Die eerste vocht zelfs nog op de Grebbeberg. "Hij kon daar niet veel over vertellen omdat het te moeilijk voor hem was. Maar het maakt mij trots dat hij voor onze vrijheid vocht."

Waarderen van vrijheid

Aan wie de gedachten van Fränkel gericht zijn om 20:00 uur vanavond? De oud-militair is daar duidelijk in: "Ik denk aan iedereen die mij dierbaar is en de vrijheid net zo waardeert als wij doen."