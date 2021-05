Schilderijen van Zuid-Afrikaanse kunstenaar in Drents Museum

Verschillende monumentale schilderijen van de Zuid-Afrikaanse kunstenaar Deborah Poynton hangen van 11 juli tot en met 3 oktober dit jaar het Drents Museum. In de tentoonstelling Deborah Poynton - Beyond Belief wordt het meest recente werk van de kunstenaar gepresenteerd.

De tentoonstelling in het Asser museum is Poyntons eerste museale expositie in Europa.

Beyond Belief

"De schoonheid van de schilderijen trekt de bezoeker aan en geeft de kijker het gevoel een nieuwe wereld te betreden. De kunstwerken zijn met grote aandacht voor het kleinste detail geschilderd", aldus het Drents Museum. Speciaal voor de expositie maakte ze het schilderij Beyond Belief, waarnaar de tentoonstelling is genoemd.

Dat schilderij lijkt volgens het museum op een kunstwerk dat in een kerk achter een het altaar staat. "Het bevat veel verwijzingen naar klassieke religieuze schilderijen, maar toch is meteen duidelijk dat dit werk niet religieus is. De figuren zijn menselijk geschilderd en de verzameling van objecten lijkt willekeurig gekozen."

Onbekend

Deborah Poynton werd geboren in Zuid-Afrika en bracht haar jeugd door in Groot-Brittannië, Swaziland en de Verenigde Staten. Ze studeerde twee jaar aan de Rhode Island School of Design. Op negentienjarige leeftijd keerde ze terug naar Zuid-Afrika, waar ze in Kaapstad fulltime ging schilderen. In Nederland is Poynton nauwelijks bekend.