Onderzoek naar Hoogeveense geldezel leidt tot aanhouding internetoplichter

Daarnaast hackte hij de e-mailaccounts van een aantal mensen en bestelde hij op hun naam dure spullen bij webshops. Hij gaf aan dat hij achteraf wilde betalen en maakte vervolgens niks over, waardoor de mensen op wiens naam de spullen waren besteld betalingsherinneringen kregen.

Poging tot oplichting

Bij een poging tot oplichting van de ASR Bank in februari vorig jaar kwam het rekeningnummer van een man uit Hoogeveen bij de politie in beeld. De bank kreeg argwaan toen twee klanten online een rekening wilden beëindigen, die gekoppeld was aan enkele beleggingsrekeningen. Ze wilden er in plaats daarvan een andere rekening aan koppelen.

De bank zocht contact met de twee klanten, maar die zeiden van niks te weten. Toen bleek dat iemand anders in hun digitale bankomgeving had ingelogd met hun inloggegevens. Daarop stapte de bank naar de politie.

Hoogevener was geldezel

Het nieuwe rekeningnummer dat de hacker wilde koppelen stond op naam van de man uit Hoogeveen. Het rekeningnummer was al bij de politie bekend, omdat het werd genoemd in meerdere aangiftes die waren binnengekomen van Marktplaatsoplichting.

De Hoogevener werd verhoord en vertelde dat hij meerdere rekeningen beschikbaar had gesteld aan zijn neef, de 22-jarige man uit Gouda. Hij had er zo'n 800 euro voor gekregen. De 22-jarige hoofdverdachte werd in januari dit jaar opgepakt. De politie ontdekte dat hij tientallen mensen heeft opgelicht via Marktplaats. Daar bood hij videokaarten te koop aan. Mensen die geld overmaakten, kregen niks.

Voor veertien gevallen moest hij zich vandaag bij de rechtbank in Assen verantwoorden. De man verklaarde dat hij via online forums Marktplaats-accounts heeft gekocht. Die betaalde hij met bitcoins.

Computervredebreuk

Zo kocht hij ook inloggegevens van honderden e-mailaccounts, verklaarde hij. Via die accounts logde hij in en bestelde hij onder meer iPhones en dure kleding op naam van de slachtoffers, die hij liet bezorgen op het adres van een oom in Gouda. Een deel hield hij zelf en een deel verkocht hij door.

Op die manier waste hij geld en spullen wit voor een totaalbedrag van ruim 33.000 euro. Behalve de poging tot oplichting van ASR Bank heeft hij alles bekend. Hij had het geld nodig omdat hij al een paar jaar verslaafd was aan softdrugs, verklaarde hij. Thuis had hij zorgen om zijn zieke moeder en hij was gestopt met zijn ICT-opleiding, waardoor hij geen dagbesteding meer had.

'Na jointje ander mens'

De officier van justitie vindt de oplichting via Marktplaats, computervredebreuk, witwassen en de poging tot oplichting van de ASR-bank bewezen. "Ik kan me heel weinig van die tijd herinneren. Als ik een jointje heb gerookt, ben ik een ander mens", zei de man uit Gouda. "Ik heb spijt van mijn daden en schaam me er echt enorm voor."

Na zijn celstraf krijgt hij hulp van de reclassering en moet hij zich verplicht laten behandelen, als het aan de officier ligt. De rechtbank doet over twee weken uitspraak. Of zijn neef uit Hoogeveen, de geldezel in deze zaak, ook nog voor de rechter moet verschijnen vanwege zijn hulp bij de oplichting is niet bekend.