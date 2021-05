Zo herdacht Drenthe de Nederlandse oorlogsslachtoffers

Vanwege het coronavirus waren kransleggingen met publiek dit jaar, net als vorig jaar, niet mogelijk. Ook bij het Nationaal Monument Westerbork was er geen herdenking met publiek mogelijk. Daarom zond RTV Drenthe een herdenkingsprogramma uit vanaf het terrein.

Toch werden in onze provincie verschillende kleinschalige initiatieven georganiseerd tijdens Dodenherdenking. Onder meer in Oosterhesselen, waar Plaatselijk Belang Oosterhesselen een krans legde bij de kerk in het dorp. Eerder werden bloemen gelegd bij de graven op het kerkhof, onder andere door oud-burgemeester De Kock van Oosterhesselen.

Drentse gemeenten

In Assen legde kinderburgemeester Lorin Suliman samen met loco-kinderburgemeester Sophie Lynn Mentink in aanwezigheid van Asser burgemeester Marco Out een krans bij het oorlogsmonument op de Brink. Ondanks het alternatief hopen het Comité Dodenherdenking Assen en de gemeente dat de herdenking volgend jaar weer op traditionele wijze kan plaatsvinden, valt te lezen op sociale media.

Ook in de gemeente Emmen werd stilgestaan bij de oorlogsslachtoffers. "Omdat we niet samen bij de herdenking kunnen zijn, heeft het gemeentebestuur eerder vandaag kransen gelegd bij de monumenten in onze gemeente", zo is te lezen op Facebook.

Burgemeester Marcel Thijsen van Tynaarlo legde eerder vandaag bij de drie oorlogsmonumenten in Eelde-Paterswolde, Vries en Zuidlaren kransen. Dat deed hij samen met zijn dochters. Volgens gemeente Tynaarlo blijft het belang van samen herdenken 'onveranderd groot', ook al moest het programma rondom de Dodenherdenking dit jaar wederom aangepast worden.

In de gemeente Midden-Drenthe besteedden burgemeester Mieke Damsma en wethouder Jan Schipper aandacht aan de gesneuvelde oorlogsslachtoffers. Ter nagedachtenis werd een krans gelegd bij de monumenten in Beilen, Westerbork en Smilde.

