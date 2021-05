Zomerpakketten in Meppel helpen gezinnen met kleine beurs door de lange zomer

De zomervakantie kan lang duren voor gezinnen met een kleine beurs. Bij die gezinnen is vaak geen geld voor uitstapjes of een vakantie, terwijl veel vriendjes dat wel doen. Dat moet anders, dacht Evelien Visser van Stichting Present Meppel. Samen met Geke Maes van stichting Buurtgezinnen komt ze met een zomerpakkettenactie.

Visser doet daarom een oproep aan mensen, groepen en verenigingen die het goed hebben. Zij kunnen een doos vullen. Via hulpverlening komt die bij een hulpbehoevend gezin terecht.

"De inhoud? Denk dan aan bonnen voor ijsjes, de bioscoop, zomerspeelgoed of leuke tijdschriften", vertelt Visser. Ook kan een belevenis in de pakketten gedaan worden. "Zoals vrijkaartjes. Maar de gever kan ook aanbieden om samen met het ontvangende gezin naar de speeltuin te gaan, buitenspelletjes te doen of te picknicken. Hulpverlening stemt het ook af met de ontvangers zodat het een pakket op maat wordt."

Aan het begin van de zomervakantie worden de pakketten langsgebracht. "Zo hopen we het plezier terug te brengen", aldus Visser.

Klussen en tuinieren

Visser verbindt al langere tijd mensen aan elkaar om hulpvragen op te lossen. "Er zijn een hoop mensen die vrijwilligerswerk willen doen, maar op een moment dat het hun uitkomt. Vaak willen ze zich ook niet voor langere tijd aan iets binden", vertelt ze. "Daar tegenover zijn er veel mensen die hulp nodig hebben en zelf geen netwerk hebben om die hulp te vinden. Om bijvoorbeeld klussen in het huis uit te voeren."

De projecten kunnen erg praktisch zijn. Meestal duren ze maar één dag. "De hulpvraag gaat altijd via een hulpverlener. Als iemand zelf geen netwerk heeft om de tuin op te knappen of in een woning te klussen, dan kijken we of we daar een passende groep bij hebben."

Schilderen

Ook in coronatijd zit Stichting Present niet stil. "Op dit moment kunnen we wel tuinen opknappen met twee mensen. Meehelpen met verhuizen is ook wel mogelijk volgens het RIVM. Of we zoeken een echtpaar dat helpt met schilderen zodat het bij één huishouden blijft."

Lees ook: