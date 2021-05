MHBOS: Ook buschauffeurs missen het amateurvoetbal

Door het coronavirus kan busbedrijf Drenthe Tours uit Assen alleen nog FC Groningen en FC Emmen vervoeren. "We rijden normaal gesproken zo'n 25 amateurclubs rond. Denk aan Achilles, ACV en ook Pelikaan S. Maar dat gaat al vanaf oktober 2020 niet meer door", legt Elly van den Berg uit.

Zij stuurt Willem Nijdam aan. Hij vervoert al jaren in het weekend voetbalteams. "Ze zeggen waar we heen moeten en dat toets ik dan in. Een prachtige dag altijd", zegt hij met een glimlach. "Als ze dan winnen heb je een beetje feest in de bus. Amateurs kunnen luidruchtig zijn."

FC Emmen

Ook Peter Roggen zit achter het stuur. De collega van Willem helpt FC Emmen van A naar B. Ook in mei 2018 toen de rood-witten naar de eredivisie promoveerden. "Na de wedstrijd was er groot feest in de bus. Daar zijn nog beelden van. Geweldig", vertelt Roggen. "Alleen als chauffeur zijnde kun je niet aan het bier natuurlijk, haha."

"Dit is prachtig werk, joh", vult Nijdam aan. Hij baalt ervan dat door het amateurvoetbalseizoen een duidelijke streep is gegaan. "Ik stap op locatie altijd even uit, anders zit ik twee uur alleen in de bus. Het niveau valt best mee, hoor. Over het algemeen is het amateurvoetbal interessant om te zien."

Even stil

Roggen leeft vaak mee met de eredivisieclubs die hij vervoert. "Ja, ik kan ook stevig balen van verlies." Nijdam besluit: "Dan stappen mensen teleurgesteld in de bus en is het stil, want het moet allemaal even zakken. Daarna zijn ze wel weer blij en breng ik ze veilig terug."