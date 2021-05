Vrijheidsambassadeur Davina Michelle: 'Vrijheid betekent jezelf kunnen zijn'

Davina Michelle wil als Ambassadeur van de Vrijheid uitdragen dat jongeren vrij zijn in wie ze willen zijn. De zangeres staat later vandaag op het podium van DNK in Assen op het Bevrijdingsfestival Drenthe dat live te zien is bij RTV Drenthe. "Vrijheid gaat over veel meer dan een lockdown", zegt de zangeres in gesprek met het ANP.

De zangeres, bekend van hits als Duurt te lang, Hoe het danst en 17 miljoen mensen, schreef speciaal voor Bevrijdingsdag het lied Nobody is Perfect. "Voor mij gaat vrijheid erom dat het oké is om niet perfect te zijn. We leven in een tijd waarin het heel erg om het plaatje gaat. Social media is een grote vleeskeuring", vertelt de zangeres.

"Ik denk dat het belangrijk is dat jongeren zich daar bewust van zijn en dat ze verder kijken dan de oppervlakte. Dat ze zich vrij voelen om zichzelf te zijn. Het zou heel mooi zijn als ik via mijn volgers deze boodschap kan uitdragen."

Geen helikoptervlucht

Michelle, Tino Martin en Jonna Fraser, die vandaag ook naar Assen komen, zijn dit jaar de vrijheidsambassadeurs. Ze geven ook optredens op Vliegbasis Gilze-Rijen. Een helikoptervlucht langs de verschillende Bevrijdingsfestivals zit er dit jaar niet in. "Maar we gaan wel met de helikopter van Gilze-Rijen naar Den Haag waar Rutte het Bevrijdingsvuur aansteekt en waar ik mijn liedje mag spelen", zegt Davina Michelle.

"We zitten nu midden in een periode waarin we niet zo vrij zijn, waarin we in onze vrijheid worden beperkt", zegt ze over de huidige coronamaatregelen. "De uitdaging om ambassadeur te zijn, is dit jaar extra groot en daarom wilde ik heel graag meedoen."

'Wat vrijheid is, is voor iedereen anders'

Om zich voor te bereiden sprak de zangeres in aanloop naar 5 mei met mensen met verschillende achtergronden over wat vrijheid voor hen betekent. Zo ging ze in gesprek met een weeskind, een veteraan en een vluchteling. "De vluchteling vertelde dat vrijheid voor hem betekent dat hij veilig over straat kan lopen, zonder een bom op zijn hoofd te krijgen."

"Een docent op een middelbare school die ik sprak, vertelde dat vrijheid voor haar is dat een leerling er voor uit mag komen dat hij homo is", gaat ze verder. De gesprekken - "heel mooi en inspirerend" - lieten Davina ook nadenken over wat vrijheid voor haarzelf betekent. "Want wat vrijheid is, is voor iedereen anders."

Nobody is Perfect

