Zoek Het Uit: Waarom staat er een volleybal in het logo van FC Emmen?

Voor 2005 stond de Emmer voetbalclub bekend onder andere namen, zoals BVO Emmen, en had het ook andere logo's. Het idee was dat een logo strak en modern moest zijn, maar daar kwam in mei 2005 verandering in. Toen de club bijna zestien jaar geleden van naam veranderde, mocht het logo niet achterblijven en werd een nieuwe ontworpen.

Nieuw logo

Het nieuwe logo werd ontworpen door onder anderen Henk Eising, algemeen directeur van FC Emmen destijds, en supporters van de club met een marketingachtergrond. Eén van die fans is Michel Aaldering, inmiddels directeur van de VVV Terschelling. "De club moest af van het zakelijke imago. We wilden toegankelijker zijn en dichterbij de Emmenaar staan. Dat moest ook terugkomen in het logo," legt hij uit. "We wilden onder meer de historie van de club in het logo laten terugkomen en hebben ons daarom gebaseerd op een oud logo."

Dat oude logo is van VV Emmen, de amateurvoetbalclub waaruit FC Emmen in 1985/1986 ontstond. Sinds het ontstaan van de club in 1925 was dat logo nauwelijks veranderd en daardoor een goede inspiratiebron. Tussen beide clubs was afstand ontstaan door de verschillende namen en verschillende logo's. Door de logo's meer op elkaar te laten lijken, werd die afstand een stuk minder.

Het logo van VV Emmen is de inspiratie geweest voor het FC Emmen-logo (Rechten: VV Emmen)

Kenmerken

In het logo van FC Emmen staan een aantal kenmerken, naast de naam. Dat was ook de bedoeling, vertelt Aaldering: "Er moest een nieuw logo worden gemaakt en daar moesten alle elementen in terugkomen. Verbinding met Emmen en Drenthe, historische uitstraling en natuurlijk de kleuren van de club."

Die verbinding met Emmen en Drenthe zien we terug in het kasteel en de zes sterren, die ook te vinden zijn op de vlag van Drenthe. Het rood-witte schild zijn de kleuren waarin de club ook al jarenlang speelt. Maar die bal, hoe zit dat? Volgens Aaldering zat in het eerste ontwerp nog een gewone voetbal. "Maar de historie van de club bleek daar niet voldoende uit," zegt hij. "Daarom hebben we gekozen voor een historische voetbal, die bestaat niet uit zeshoeken maar uit repen leer."

Een ouderwetse voetbal bestaat niet uit zeshoeken, maar uit repen en heeft een veter. (Rechten: Ulrike Leone via Pixabay)

Zoek het uit!

