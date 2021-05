Eetcafé de Beurs in Meppel sluit terras: 'Dit is niet te handhaven'

"We hebben de keuze gemaakt om voorlopig niet meer open te gaan. Dit is niet te doen. Dit is geen ondernemen", vertelt eigenaar Eduard Konijnenburg. Hij zegt veel begrip te hebben voor de coronaregels, maar stoort zich aan de houding van de BOA's. "Ik had gisteren vier mensen aan één tafel. Ik ken die mensen en weet dat ze een gezin vormen. Vervolgens krijgen we wel een waarschuwing van de handhaving omdat zij daaraan twijfelen. 'Vraag ze dan om legitimatie?', zei ik. Maar die bevoegdheid hebben ze niet."

Risico te groot

Zo volgden meerdere ontmoetingen met de BOA's. "Een paar kinderen regenden helemaal nat toen ze poffertjes aten. Daarom ritste ik mijn zijscherm even dicht. Nog geen fractie later stonden de BOA's al op de stoep. 'Volgende keer heb je een probleem', zeggen ze dan. Niets ten nadele van handhaving. Zij doen hun werk, maar ze kunnen wel iets coulanter zijn."

"Ik moet mijn tent wel sluiten", vervolgt Konijnenburg. "Als ze mijn tent verplicht sluiten of mijn vergunning afpakken kost het me de kop. Ik ga die risico's gewoon niet nemen."

Gat op de Wheem

Vanmiddag slaan de lege tafels van De Beurs een gat op het Wheem-plein. In juni, bij verdere versoepelingen, hoopt Konijnenburg zijn deuren weer te openen. "Met versoepelingen kan ik weer ondernemen. Het zou me niet verbazen als meer bedrijven mijn voorbeeld volgen na dit weekend. Het wordt stralend mooi weer en de gemeente gaat extra handhaven. Dat kan misgaan."

Het terras van De Beurs blijft voorlopig leeg (Rechten: RTV Drenthe / Bastian van de Belt)

Reactie gemeente

De gemeente Meppel geeft aan dat er geen ruimte is voor coulance. "We hebben voorafgaand aan de opening van de terrassen, samen met de horeca, de grenzen van de extra terrassen en de nieuwe regels besproken en vastgesteld", zegt een woordvoerder. "We zijn blij voor onze horecaondernemers dat ze hun terrassen weer kunnen openen. We begrijpen ook dat dat het niet altijd gemakkelijk zal zijn om de regels toe te passen. Maar het is wél nodig. De druk op de zorg is nog altijd onverminderd hoog en de besmettingscijfers dalen maar minimaal. Er dus geen reden om soepel om te gaan met de landelijke regels. Zo hebben we dat ook binnen de Veiligheidsregio Drenthe met elkaar afgesproken."

"Nu de terrassen een week open zijn hebben onze toezichthouders een rondje langs de horecaondernemers gemaakt om te kijken hoe het gaat. Als we zien dat zaken niet helemaal in orde zijn, wijzen we ondernemers daar op. En we vragen ze dan om hierin hun verantwoordelijkheid te nemen en de regels toe te passen. In de meeste gevallen wordt hier positief op gereageerd."