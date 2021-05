Steenberger Oosterveld krioelt van het leven

De hele winter hebben bosmieren binnenshuis doorgebracht. Nu het voorjaar is aangebroken, komen ze weer tevoorschijn. Er is meteen werk aan de winkel: eerst moet de verwarming op orde gebracht en dan kan het nest gerepareerd worden.

De nesten zijn soms ingezakt of hebben schade opgelopen door spechten die in de hopen op zoek waren naar een smakelijk hapje. Het verwarmen van het nest gebeurt door eerst zelf in de zon te gaan zitten. Dit levert een kluwen zonnende mieren op bij de ingang van het nest die de opgedane warmte vervolgens mee naar binnen neemt.

Check-up

Ook op het Steenberger Oosterveld liggen mierenhopen die weer tot leven komen. Natuurspotter Joop Verburg herinnert zich dat hij er afgelopen een groot aantal gezien had in een sparrenbos. "Ik wilde even kijken hoe het er in deze tijd aan toe gaat. Welnu: indrukwekkend! Wat een enorme activiteit van mieren die allemaal door elkaar lopen, maar kennelijk toch met een doel."

Verburg: "Het resultaat van het aanslepen van al die sparrennaalden is een enorm bouwwerk met luchtgaten voor airconditioning, een hoofdingang en binnenin vermoed ik kraamkamers, voedselbewaarplaatsen en andere geheime ruimten. Het bleek te gaan om de kale rode bosmier."

Graafwerkzaamheden

Niet alleen bij de mieren is het een drukte van belang. Overal in de zandige bodem van het natuurgebied komt Verburg gaatjes tegen, afkomstig van verschillende dieren die hard aan het werk zijn - op zoek naar voedsel of nestgelegenheid voor de jongen. Lees verder in de blog 'Mieren met excuus' van Joop Verburg.

Belevenissen

Op de website van Heel Drenthe Zoemt houdt een aantal natuurspotters ons op de hoogte van hun belevenissen in de Drentse natuur. Veel van deze natuurliefhebbers zijn actieve tellers, werken bij natuurorganisaties of houden zich op wetenschappelijk vlak bezig met soortenregistratie.

Lees ook: