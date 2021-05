Gedichten over vrijheid aan waslijn: volgend jaar mogelijk in recordboek

Door het coronavirus is het project al twee keer uitgesteld en daarom wil Bremer nóg meer gedichten verzamelen om de langste gedichtenwaslijn van Drenthe te maken. Daar heeft ze nog wel wat hulp bij nodig.

Om te laten zien hoe zo'n gedichtenwaslijn eruit gaat zien, heeft Bremer tientallen gedichten van scholieren uit de omgeving van Hoogeveen opgehangen in de tuin. De geplastificeerde A4'tjes wapperen aan een soort waslijn in het wind. In elk gedicht wordt een vorm van vrijheid beschreven. "Vrijheid is voor iedereen anders", legt Bremer uit. "Voor de één is het de vrijheid van oorlog. Voor de ander is het de vrijheid van de wind in de haren." Elk gedicht dat er hangt gaat over een soort vrijheid waar de scholier over wilde schrijven.

Drie keer is scheepsrecht

Het idee is al drie jaar geleden ontstaan. In 2019 heeft ze met gedichten over vrijheid een doolhof gemaakt in Hoogeveen. Vorig jaar wilde de dichteres een 'vrijheidsgedichtenwaslijn' maken, maar het coronavirus gooide toen - net als nu - roet in het eten. De dichteres is niet bij de pakken neer gaan zitten en wil de gedichten komend jaar met Bevrijdingsdag toch uithangen.

Vrijheidsgedichten aan de waslijn in de tuin van Delia Bremer (Rechten: RTV Drenthe/Jasmijn Wijnbergen)

Langste gedichtenwaslijn?

Na drie jaar proberen het project uit te voeren, heeft de dichteres er nog geen genoeg van. "Ik heb 300 gedichten in de kast liggen, daar kan ik toch niet niks mee doen?" Maar zo'n 300 vrijheidsgedichten, dat is voor de Bremer nog niet genoeg. Ze wil daarom iedereen die ook maar van dichten houdt, vragen om een gedicht over vrijheid naar haar op te sturen. Dan hoopt ze op 5 mei 2022 een hele lange slinger aan gedichten aan de waslijn te kunnen hangen. "Misschien van Hoogeveen tot Meppel", lacht Bremer. "Of nog verder. Ik wil de grootste gedichtenwaslijn van Drenthe hebben. Als ik heel veel gedichten krijg en ik kan de eerste paal met gedichten in Nieuweroord zetten en doorgaan naar Meppel dan komen we met ons allen misschien wel in het Guinness Book of Records."

Om dat te halen wil de dichteres nog wel een oproep doen. Voor iedereen die houdt van gedichten schrijven en docenten Nederlands die hun leerlingen gedichten kunnen laten schrijven over vrijheid: stuur een gedicht naar info@delibre.nl.