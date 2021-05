Beachbar bij Paviljoen Nijstad: 'Een beetje het Curaçao-gevoel'

Eigenaar Henri Offerein rijdt met een gloednieuw golfkarretje over het terrein. Aan beide kanten van het pad is het veld pasgeleden ingezaaid met gras. Hij stopt bij de beachbar, waar in de zomer hippe feestjes plaats moeten vinden. "Een beetje het Curaçao-gevoel", legt Offerein uit. "De bedoeling is dat hier in de zomer artiesten en bandjes voor de muziek zullen zorgen."

Hoogeveen Beach

Hij hoopt daarmee de verschillende groepen beter te verdelen over het terrein. "Voorheen bleven de bezoekers voornamelijk hangen aan het begin van het terrein", gaat Offerein verder. "Die hopen we nu dus wat meer te verspreiden."

Nijstad opende twee jaar geleden zijn deuren op een plek die voorheen als zandwinningsgebied werd gebruikt. Offerein besloot er een strandpaviljoen neer te zetten. Binnen korte tijd groeide het uit tot 'Hoogeveen Beach' en had het paviljoen zijn naam gevestigd. Volgens Offerein was dat allesbehalve een gelopen zaak. "Het was niet zo'n bekende plek. Het adres stond nog niet eens op Google Maps. Je begint met een compleet nieuwe groep mensen. Het is heel lastig om dat tot een goedlopend team te maken. Nu is het een geoliede machine en daar ben ik het meest trots op."

Fietsenprobleem

Ondertussen leerde het restaurant met vallen en opstaan wat er beter kon. Zoals het fietsenprobleem, waar nu een oplossing voor is gevonden. "Op drukke dagen stond het vol met fietsen. We hebben het fietspad nu iets verlegd waardoor we meer fietsen kwijt kunnen op het terrein."

Botsing met de surfplank

Daarnaast is het zwemgebied gescheiden met het gebied voor watersporters. Een botsing met een surfplank, wanneer je rustig in het water ligt, moet daarmee worden voorkomen. "Wat betreft veiligheid hebben we grote slagen gemaakt."

Dan ontbreekt enkel nog een zomerse temperatuur. "Dat is nog niet heel geweldig. Ook jammer voor de terrassen die onlangs zijn geopend", zegt Offerein. "Het wordt tijd dat er een zonnetje komt. Daar zijn we aan toe."