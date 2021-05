Aantal Drentse starters stijgt: 'Juist creatiever tijdens corona'

"Natuurlijk is het een spannende tijd", zegt hij. "En zijn er kappers die het niet gered hebben." Maar hij is ervan overtuigd dat zijn concept als veganistische en duurzame kapper aanslaat. "Dus ik dacht: ik ga het doen. In het kappersvak wordt weinig duurzaam gewerkt, er wordt veel weggegooid en niet aan het milieu gedacht. Ik wil dat juist wel uitstralen."

Sterke toename starters

Kapper Edwin is niet de enige die onlangs een bedrijf is gestart. Drenthe behoort tot de provincies waar de toename van startende bedrijven het hoogst is. Het aantal starters in Drenthe steeg in het eerste kwartaal met 14 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder, zo blijkt uit cijfers van de Kamer van Koophandel.

Ook Denise Adema en Pascal Haxe besloten er onlangs vol voor te gaan. Ze hebben al ruim twee jaar het platform Alles over Gin. Nu hebben ze hun banen opgezegd om het platform verder uit te bouwen. "Het is een informatief platform waar je alles over gin kunt vinden. Elke fles heeft een uniek verhaal", vertellen Pascal en Denise voor een wandrek in hun woonkamer in Meppel, met daarin een indrukwekkende hoeveelheid flessen gin.

"We wisten aan het begin helemaal niets van gin en zijn begonnen aan een zoektocht. Ik heb gin leren kennen via Pascal," zegt Denise lachend. "Hij had een keer een gin-tonic. Ik had al een tijdje geen alcohol gedronken en nam een slok. Ik dacht: wauw, wat is dit, daar moet ik meer van weten. Zo is het balletje gaan rollen."

In de woonkamer staan veel pakketten met gin klaar die verstuurd moeten worden. "We hebben een actie voor Moederdag en zijn nu druk bezig om de pakketten in te pakken. Er komt nog een webshop aan." Ook staat er voor de deur een caravan, waarmee proeverijen op locatie kunnen worden gedaan. "Dat ligt nu vanwege corona stil, maar we hopen dat ook snel weer te kunnen gaan doen. "

Corona

"We hebben Alles over Gin eerst een tijdje naast ons werk gedaan, dus we hoeven niet helemaal op nul te beginnen en hebben al de tijd gehad om een merk neer te zetten", zegt Denise. "We maken nu een volgende stap en juist tijdens corona heb je meer rust, er komt meer creativiteit naar boven. En gin kan je ook thuis, alleen of met je partner drinken."

Ongelukkig

Kapper Edwin komt niet uit het kappersvak. "Ik zat in de commerciële wereld. Maar daarin was ik ongelukkig en het werd tijd om iets anders te gaan doen." De kapper die voor hem in het pand zat, heeft het niet gered. "Ik laat mij daar niet door tegenhouden. Als je een droom hebt en je voelt dat het moment daar is, moet je het gaan doen. Ik heb geen idee wanneer corona stopt, dus dan kan je maar beter beginnen."

Edwin is nu een paar dagen open. "Het gaat goed, maar ik zit nog niet vol. Ik krijg wel positieve reacties en er worden afspraken gemaakt, dus ik ben blij."