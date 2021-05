Mini-Carré in het Emmer Rensenpark: bescheiden zaal, maar grote namen

Drijvende kracht achter het theater is Jannet Westebring van de Emmer artiestenvereniging Unplug And Play. Het voormalige filmzaaltje van het oude dierenpark kwam vorig jaar zomer vrij en Westebring bedacht zich geen seconde. "Naast een kantoor verdienen we ook een podium, vond ik", aldus Westebring.

Duit in het zakje

Het afgelopen jaar is er flink geklust. Goudkleurige zuilen, fiere palmboompjes en glinsterende kroonluchters geven het oude schouwburgje nieuw elan. "Als je de kans krijgt om over the top te gaan, dan moet je dat ook doen."

In de verbouwing zit geen cent subsidie. Westebring: "Zelf hebben we 15.000 euro geïnvesteerd. Voor het restant, zo'n 45.000 euro, ben ik in de auto gesprongen voor een rondje langs ondernemers voor sponsoring. Velen waren gelukkig bereid om een duit in het zakje te doen."

Sarcastische sneren

Bij het betreden van de zaal springt de loge met twee bekende figuren onmiddellijk in het oog. "Inderdaad, dat zijn Statler en Waldorf uit de Muppets." In dat tv-programma deelde het duo altijd sarcastische sneren uit aan degene die optraden. Die traditie zetten de twee oudjes voort in het Rensentheater. Westebring drukt op een knop en prompt vult de zaal zich met hun sarcasme:

"Encore!"

"Shut up! They might hear you!"

Het Rensentheater diende als filmzaaltje in de tijd van het Noorder Dierenpark. (Rechten: Robert Smit)

Iedereen die optreedt in het Rensentheater mag een van hun 20 voorgeprogrammeerde oneliners kiezen na afloop van hun optreden. De twee poppen hebben echter nog maar een keer een verbale tik mogen uitdelen. "Dat was tijdens de opening van het theater in december. Dat gebeurde door Karin Bloemen en acteur Rik Hoogendoorn. Helaas bleek dat een valse start. "Een dag later, bam, lockdown."

Niet dat Westebring en Unplug and Play hebben stilgezeten. Inmiddels hebben zij een fraaie reeks bekende artiesten weten aan te trekken. Hoe hebben ze hem dat geflikt? "Binnen ons netwerk kent iedereen wel een aantal artiesten. Die hebben we, heel brutaal, gewoon aangeschreven. Samen met foto's van ons theatertje. Karin Bloemen was de eerste die dolenthousiast reageerde. Later volgden er steeds meer."

Poppodium

Daarnaast maakt Westebring met een groep gelijkgestemden ook nog werk maken van de komst van een heus poppodium in Emmen. "In de afgelopen jaren hebben we geprobeerd dit in het voormalige Afrikahuis te realiseren. Maar na allerlei bouwkundige onderzoeken bleek dit toch niet mogelijk." De plannen staan sindsdien op een laag pitje, maar zijn nog zeker niet doodgebloed. "We zullen het wel buiten het Rensenpark moeten zoeken, denk ik."

Het Rensentheater is daarvoor niet de geschikte plek. "Vanwege de stoelen kun je de concerten alleen maar zittend beleven. Alleen daarom sluit het niet aan bij wat je onder een poppodium behoort te verstaan. Nee, dat moet echt wat anders worden."

Nagelbijtend

Het eerste optreden voor dit jaar staat gepland voor 5 juni: dan treedt meestergitarist Harry Sacksioni aan. Tenminste, als de regering het weer toelaat. "Bij elke persconferentie kijken we nagelbijtend toe", lacht Westebring. "We zijn er klaar voor."