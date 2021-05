Slechte start voor ooievaarsgezin

Alle eieren van de ooievaars in 't Meulenparkie in Bovensmilde zijn uitgekomen maar het vierde jong heeft het niet gered. De ooievaars zijn samen bezig om het nest lekker warm te houden voor de kleintjes maar het belabberde weer is de nakomeling waarschijnlijk fataal geworden.

"Een slechte start voor de ooievaars, het is een slechte week geweest met die kou", aldus Roelof Bos, een van de drie beheerders van het park.

Tussenpozen

Een ooievaarsnest bestaat uit drie tot vijf eieren. Met vier eieren is het nest in Bovensmilde een gemiddeld nest. "Meestal worden de eieren om de twee dagen gelegd. Zodra het tweede ei er is, beginnen de dieren te broeden", aldus Bos. "Dit jaar zaten er vier dagen tussen het tweede en het derde ei. Het derde jong is na drie dagen geboren en het vierde jong twee dagen later. Er zat dus een aanzienlijk verschil in grootte tussen de kuikens."

Vroegtijdig

Dat is een mogelijke verklaring voor het vroegtijdige einde van het laatste jong. Bos: "Er is op dit moment genoeg te eten. De ooievaars gaan op pad om pieren te halen, spugen dit uit op het nest en de jongen eten het op. Dat is het dus niet geweest. Het slechte weer heeft vast meegespeeld en het verschil in omvang was te groot. Misschien is het kleintje verdrukt."

Kleinste

Het derde jong is nu de kleinste van het stel. "Dat jong is drie dagen later geboren dan het tweede jong. Als ze aan het eten zijn, zie je dat ze elkaar aan de kant drukken maar het jong eet goed mee. Vermoedelijk blijft het wat kleiner maar ik denk dat die het wel gaat redden", aldus Bos. Zolang het weer meewerkt. "Als het een paar weken droog wordt, ontstaat er een tekort aan voedsel. De kleinste is dan als eerste aan de beurt om verdrukt te worden."

Eerdere nesten

Het is gebruikelijk dat niet alle jongen de eindstreep halen. "Vorig jaar zijn drie van de vier eieren uitgekomen", herinnert Bos zich. "Een van de eieren is waarschijnlijk niet bevrucht. Slechts één jong is groot geworden. Twee jongen zijn door de ouders het nest uitgegooid als gevolg van de hete zomer en het gebrek aan voedsel. Het lijkt erop dat ze de zwaksten eruit gegooid hebben."

Volgen

De kuikens blijven zo'n twee maanden in het nest voordat ze uitvliegen. De belevenissen van het jonge ooievaarsgezin zijn te volgen via de livestream van het Meulenparkie in Bovensmilde.

