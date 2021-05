MHBOS: Goochelaars Mitch en Bert geloven in Houdini-act FC Emmen

Goochelaars Bert Wijnholds uit Emmen en Mitch Durbank uit Beilen zijn de personen die daar een antwoord op kunnen geven. "Harry Houdini is eigenlijk de grondlegger van het goochelen", legt Durbank uit. "Die man liet zich vastketenen aan dwangbuizen. Of hij liet zich in een kist in het water gooien. Dan was even later de kist leeg en dan verscheen hij ergens anders weer", vult Wijnholds aan.

Verdienstelijke goochelaars

Zelf zijn Durbank en Wijnholds ook verdienstelijke goochelaars. Zo treden ze op in dierentuinen, maar ook bij sportevenementen, bruiloften en comedyshows. En het is net als bij voetbal: wie het goed wil doen, moet vroeg beginnen. "Ik was zeven jaar toen ik een goocheldoos kreeg. Ik vond het zo interessant dat je dingen kon laten zien die andere kinderen niet konden", zegt Wijnholds.

Zo op het eerste gezicht lijkt het makkelijk, maar dat is het niet. "Je moet de trucjes natuurlijk goed instuderen, maar je moet ook opletten hoe je overkomt; hoe je staat en dat moet allemaal tegelijkertijd", aldus Durbank.

Gelijkenissen

Hoe is het toch mogelijk? In het voetbal gebeuren dit soort dingen niet, maar er zijn genoeg gelijkenissen. Zeker tussen FC Emmen en Harry Houdini. "Je ziet langzaam dat bij Emmen elke keten steeds meer afgaat. Je kan inderdaad spreken van een Houdini-effect", zegt Wijnholds.

Ook Durbank ziet dat de Drentse eredivisieclub de laatste weken echt een Houdini-gevoel uitstraalt. "Geloven in jezelf en daardoor vleugels krijgen. Daardoor kan je net dat beetje meer, wat een andere club niet kan."

Nieuwe goochelnaam

FC Emmen dat zich handhaaft in de eredivisie, het zou een Houdini-act van formaat zijn. Misschien moet er voor trainer Dick Lukkien ook een nieuwe goochelnaam worden verzonnen, want er is immers maar één Houdini. De redactie van Met Het Bord Op Schoot denkt gelijk aan 'Magic Dick'. Bij mij schiet 'Dick de Verwonderaar' ineens binnen", zegt Wijnholds. Durbank: "Is 'Dick, het magische konijn' een goeie?"

We zijn benieuwd hoeveel konijnen Lukkien de laatste drie wedstrijden van het seizoen uit de hoed kan toveren en zo zijn Houdini-Act kan voltooien.