Waterschap Noorderzijlvest & ROEG!

Waterschap Noorderzijlvest draagt in een groot deel van Groningen, in Noord- en Midden-Drenthe en in een stukje Friesland elke dag bij aan veilig leven met water. Dit waterschap is een van de partners van ROEG!

"Wij werken aan schoon, gezond en gezuiverd water en zorgen voor voldoende water in elk seizoen. Met gemalen pompen we water in en uit het gebied, om bijvoorbeeld droogte of een hoog waterpeil tegen te gaan. Daarnaast maken wij het water van burgers en bedrijven schoon", aldus een woordvoerder van het waterschap.

Dijkgraaf Bert Middel en medewerkers van Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten over de waarde van De Onlanden:

Water en natuur in De Onlanden

"De Onlanden, een prachtig gebied in het noorden van Drenthe, heeft twee gelijkwaardige hoofdfuncties: natuur en waterberging. Tijdens extreme neerslag vangt Noorderzijlvest hier water op, zodat inwoners van de regio veilig blijven. De Onlanden is een mooi voorbeeld van een klimaatbuffer. Klimaatbuffers zijn gebieden die helpen om de gevolgen van klimaatverandering aan te kunnen. Met voordelen voor mens en natuur."

Het klimaat

"Ons klimaat verandert steeds sneller en dat betekent nogal wat. Door stijgende temperaturen krijgen we meer last van de warmte. Ook nemen de periodes van droogte flink toe. Soms is het ook ineens te nat. Dan hebben we te maken met hoosbuien en valt er in korte tijd zoveel water dat de bodem het niet aankan. De kans op wateroverlast neemt toe. Beide kanten van de medaille zijn niet ideaal en de uitersten volgen elkaar steeds sneller op. Het veranderende klimaat heeft effect op alle facetten van ons werk. En daarom stellen wij ons elke dag de vraag hoe we het beste om kunnen gaan met de gevolgen van het veranderende klimaat."

Samenwerking

ROEG! wordt gemaakt met een aantal partners. Samen brengen we de Drentse natuur dichtbij. Het tv-programma en het online platform brengen boeiende verhalen over het beschermen, beleven en benutten van de Drentse natuur. ROEG! nodigt je uit om ook zelf de natuur en het platteland in Drenthe te ontdekken en je belevenissen te delen via Instagram, Facebook of Twitter.