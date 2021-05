Hoge temperatuur en mogelijk wat onweer op Moederdag

Ontbijt op bed of ontbijtje in de tuin op Moederdag? (Rechten: Mauritius Images/ Busse & Yankushev)

Het is voorlopig gedaan met de kou. Hadden we afgelopen nacht nog te maken met nachtvorst, komend weekend stijgt de temperatuur flink. De winterjas lijkt opgeborgen te kunnen worden.

Mensen die in gedachten al op het strand liggen, komen overigens bedrogen uit. Want net als voor vandaag en morgen wordt er de nodige regen voorspeld dit weekend. "Zaterdag krijgen we eindelijk een matige zuidelijke wind en dus wordt het warmer en zonniger in de ochtend", zegt RTV Drenthe-weerman Roland van der Zwaag. "Tot een uur of drie in de middag, dan gaat de bewolking toenemen. Maar het wordt een heerlijke 15 graden." Aan het eind van de middag kan het vervolgens gaan regen.

Warme Moederdag

"Het is een opmars voor hogere temperaturen na zaterdag", kondigt de weerman een warme Moederdag aan. De klamme lucht uit Spanje en Frankrijk stuwt de temperatuur op naar zo'n 24 graden Celsius. Zondag is grote delen van de dag droog en zijn er periodes dat de zon vrij spel heeft. Maar zodra de wolken zich samentrekken, kan het gaan regenen. Er is zelfs kans op een onweersbui.

De buien zorgen ook meteen voor langzame afkoeling. Na het weekend is de kans op regen groot, de temperatuur zakt tot rond de twintig graden Celsius.