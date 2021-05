Tips over de banden tussen Shell en overheid blijven komen

In een uitgebreid journalistiek onderzoek werkt RTV Drenthe samen met de redacties van Follow The Money, Platform Authentieke Journalistiek en RTV Noord om te achterhalen hoeveel invloed Shell en dochterbedrijf NAM uit Assen hebben op de besluiten van de overheid. Om dat duidelijk te krijgen, zijn alle documenten opgevraagd die daarop betrekking hebben. Het gaat om duizenden documenten van het Rijk, provincies en gemeenten.

Als eerste heeft de gemeente Assen de documenten openbaar gemaakt. Het gaat alleen bij deze documenten al om 17.000 pagina's. Daarom heeft het team journalisten de hulp van het publiek ingeroepen. En dat loont, blijkt uit het grote aantal tips.

Als alle opgevraagde documenten beschikbaar zijn, gaat het om enorme bergen informatie. De provincie Groningen denkt zo'n 50.000 documenten - meer dan een miljoen pagina's - te leveren. Daarom blijft hulp van het publiek nodig.

Eerder al zei projectleider Goos de Boer (RTV Noord) dat aan de kwaliteit van de tips te zien is dat mensen er veel tijd insteken. Tijd die hard nodig is om uit te zoeken of Shell en de NAM invloed hebben op onze overheden.

Help ons

In het onderzoeksdossier Shell Papers staan nu ruim 2500 documenten (zo'n 17.000 pagina's) online, afkomstig van de gemeente Assen. De komende maanden verwachten we daar nog tienduizenden documenten aan toe te voegen. Een team van journalisten is hard aan het werk om de documenten door te nemen. Daarbij willen we ook jou vragen om ons te helpen.

Zo kun je ons onderzoek helpen:

- Ga naar de documenten en toets in onze zoekmachine een term in waarvan jij denkt dat het resultaat oplevert;

- Neem zoveel documenten door als je wilt;

- Kom je iets tegen waarvan je vindt dat de redactie ernaar moet kijken? Klik dan op het duimpje omhoog in antwoord op de vraag 'is dit document belangrijk?' Laat eventueel ook weten waarom je het document relevant vindt voor het onderzoek;

- We verwachten niet dat je alle documenten voor ons doorneemt. Je helpt ons al enorm als je één document leest;

- Mocht je zelf expertise hebben over een onderwerp in een document waarover je ons tipt, dan vragen we je om dit ook te melden.