Recreatieparken open voor schoolkampen: 'Pure euforie'

De bezem gaat over de pingpongtafel, de stoelen in de groepsaccommodatie worden op de grond gezet en de kano's worden gecontroleerd; de voorbereidingen zijn in volle gang bij Breeland Recreatie. Daar is eigenaar Dries Steenbergen blij mee. "We zijn al een heel lange tijd dicht natuurlijk of draaien op een laag pitje. Nu kunnen we eindelijk weer groepen ontvangen. Wij vinden het fantastisch dat we straks weer reuring op het terrein hebben".

'It giet oan'

Het park uit Annen heeft al veel reserveringen staan. Een aantal zijn doorgeschoven van vorig jaar, maar ook dit jaar zijn er reserveringen bijgekomen. "Niet alleen wij moesten wachten op de officiële bevestiging, maar ook de scholen waren in afwachting. Veel van hen namen de afgelopen weken contact op, om te vragen of ze mochten komen", vertelt Steenbergen.

"Ik belde na de officiële bevestiging een aantal scholen om het goede nieuws te brengen. Tegen een Friese leraar zei ik 'it giet oan' en hij sprong een gat in de lucht", lacht de eigenaar.

Maatregelen

Natuurlijk zijn er wel een aantal regels waar rekening mee gehouden moet worden, maar volgens Steenbergen zijn die goed na te leven. "Wij hebben hier twee aparte accommodaties, dus iedere groep zit zowel binnen als buiten in hun eigen bubbel, dat is het belangrijkste. Aan ons de taak om ervoor te zorgen dat dit gebeurt en dat de scholen goede begeleiding krijgen".

