Rollebollende hagedissen in Noordsche Veld

De hagedissen zijn verwikkeld in een paring. Net zoals bij anderen reptielen gaat dat er weinig zachtzinnig aan toe. Het mannetje grijpt hardhandig in de flank van het vrouwtje, de een buitelt over de ander en dat gaat geruime tijd zo door.

In de zon

Vooral in april en mei heeft het zin om uit te kijken naar de hagedissen. De mannetjes zijn dan al lang uit hun winterslaap ontwaakt maar de vrouwtjes komen vaak pas in april boven de grond. Meteen breekt de paartijd aan die ongeveer een maand duurt. Zwangere vrouwtjes warmen zich aan de zon om de ontwikkeling van de jongen te versnellen.

De levendbarende hagedis is een vrij kleine soort die niet langer wordt dan achttien centimeter. De dieren zijn overwegend bruin gekleurd met een variabele tekening. Het mannetje is herkenbaar aan de oranje buik met zwarte stippen, het vrouwtje heeft een gelige buik zonder stippen.

Eieren

De hagedissen zijn eierlevendbarend wat wil zeggen dat de eieren tot ontwikkeling komen in het lichaam van de moeder. Terwijl ze afgezet worden of zeer kort daarna, komen de eieren uit. De draagtijd is ongeveer tien weken. Vanaf eind juli, begin augustus komen de jongen tevoorschijn. Afhankelijk van de grootte van het vrouwtje legt ze tussen de drie en acht eieren. Net na de geboorte zijn de jongen zo'n twee centimeter.

Leefgebied

Levendbarende hagedissen hebben een voorkeur voor heide en hoogveen maar ze komen ook voor in bossen en op ruige graslanden. Ze houden van vocht en zijn te vinden op oevers en in vochtiger delen van het landschap. Ook zoeken ze naar open plekken om te zonnen. In Drenthe is het Leggelderveld populair onder de hagedissen.

