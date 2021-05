Beilense (23) krijgt celstraf voor geweld, inbraken en drankrijden

Voor tien misdrijven zoals geweld, drankrijden en inbraken is een 23-jarige vrouw uit Beilen veroordeeld tot achttien maanden cel, waarvan de helft voorwaardelijk. De vrouw zit sinds september vast, dat betekent dat ze de straf er bijna op heeft zitten.

Ze werd opgepakt nadat ze bij een tankstation in Beilen sigaretten stal. De vrouw deed dit samen met een vriend, die het raam kapotsloeg. De twee verstopten zich voor de politie in een sloot, maar werden toch opgepakt.

De vrouw mocht tijdens het voorarrest op voorwaarden naar een verslavingskliniek om af te kicken, maar nam daar de benen. Ze werd eind september opnieuw opgepakt tijdens het stelen van blikjes energiedrank bij een supermarkt in Beilen. Ze bekende een inbraak in een sportzaak in haar woonplaats en dat ze een man beroofde van zijn portemonnee.

Geen poging zware mishandeling

Het Openbaar Ministerie (OM) eiste twee weken geleden een gevangenisstraf van twee jaar, waarvan een jaar voorwaardelijk. Het OM vond ook een poging tot zware mishandeling bewezen.

De vrouw zou in Kornhorn samen met een vriend een man met een bijl hebben aangevallen. De bijl belandde tijdens een worsteling in het been van het slachtoffer. De vrouw sloeg het slachtoffer meermalen tegen het hoofd toen hij op de grond lag. De rechter vond niet bewezen dat de vrouw met de bijl heeft gezwaaid, waardoor de straf lager uitviel dan de eis. De mishandeling vond de rechter wel bewezen.

Joyriding

De vrouw kreeg verder een rijontzegging van een half jaar. Ze werd eind 2019 in Assen opgepakt voor joyriding. Ze ging er met de auto van een vriend vandoor, nadat die haar vroeg even op zijn wagen te passen.

De vrouw werd later aangehouden, omdat ze tijdens het parkeren tegen een andere auto botste. Ze had geen rijbewijs en verkeerde onder invloed van alcohol. Ze moet verschillende slachtoffers in totaal een schadevergoeding van ruim 5000 euro betalen.

