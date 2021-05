Onderzoekers halen nieuwe informatie uit Westerborkfilm

Broersma en Rossing presenteren op 18 mei hun boek Kamp Westerbork gefilmd. In dit boek worden eerdere conclusies tegen het licht gehouden en zijn nieuwe gegevens verwerkt. Dat leverde ook de identificatie op van tot voor kort onbekende personen op de filmbeelden.

De twee verrichtten in de periode 1994-1997 al uitgebreid onderzoek naar de film. Zij ontdekten dat de opnamen van de vertrekkende transporttrein waren gemaakt op 19 mei 1944. Mede op basis van deze informatie werd de identiteit achterhaald van Settela Steinbach, het 'meisje tussen de wagondeuren'.

Tentoonstelling

Herinneringscentrum Kamp Westerbork opent op 19 mei de tentoonstelling Gevangen in Beelden, als de musea dan weer open mogen. Deze gaat over de film van Breslauer, in opdracht van kampcommandant Albert Gemmeker. De film en productiedocumenten zijn in 2017 opgenomen in het UNESCO Memory of the World Register.

Niet alleen de context waarin de film werd gemaakt wordt in beeld gebracht. Op het voormalig kampterrein zijn ook filmbeelden te zien. Die worden getoond op schermen van 1.25 meter breed en 70 centimeter hoog. Ze worden geplaatst op de plekken waar de zeven uitgekozen stukken in kwestie zijn opgenomen. Ook als de musea niet open mogen, kunnen belangstellenden wel naar deze schermen, want die staan op openbaar terrein.

De openingsdatum is speciaal gekozen. Op 19 mei 1944 vertrok het transport met 245 Sinti en Roma, onder wie Settela Steinbach, naar Auschwitz.

Volledig ingekleurde versie van Westerborkfilm

