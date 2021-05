Emmenaar krijgt voor de derde keer de veelplegersstraf

Een 43-jarige man uit Emmen moet voor de derde keer een veelplegersstraf ondergaan. Deze ISD-maatregel (Inrichting voor Stelselmatige Daders) is een opsluiting van twee jaar in de penitentiaire inrichting (PI) waar hij een intensieve behandeling ondergaat.

Het stelen van een pak vlees in een supermarkt in Emmen, was in februari de bekende druppel die de emmer deed overlopen. De man is zwaar verslaafd aan heroïne en cocaïne. In 2011 en 2014 kreeg hij al eens de veelplegersmaatregel opgelegd. Door de drugs gaat hij telkens opnieuw de fout in.

Op beeld

Nadat de diefstal was ontdekt bekeek een medewerker de beelden van de bewakingscamera's van de supermarkt. Daarop was te zien dat de verslaafde Emmenaar vlees pakte en zonder een pakket in zijn handen de winkel uitliep. De man heeft de diefstal ontkend. Maar hij wil wel meewerken aan de behandeling. Naast de verslaving kampt de man ook met psychische problemen.

