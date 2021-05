Ook Drentse bedrijven hebben last van hoge grondstofprijzen

Staal, olie, hout, koffie, soja; de prijzen van veel grondstoffen zijn flink gestegen. "Na de dip van vorig jaar herstelt de economie zich. Daardoor neemt de vraag naar producten en grondstoffen toe en stijgen de prijzen", zegt hoogleraar Internationale Economie aan de Rijksuniversiteit Groningen, Steven Brakman. "Ook is er een tekort aan containers om producten te vervoeren. Veel grondstoffen worden in containers op schepen vervoerd. Als het transport duurder wordt, gaan ook de prijzen omhoog."

Toch is niet alles terug te voeren op de coronacrisis. "Denk ook aan misoogsten, zoals bij de koffie in Brazilie. Een ander voorbeeld is soja, de prijs daarvan stijgt door een flinke vraag uit China. Ook zijn er grote verschillen, de prijs van koper is enorm gestegen, maar andere grondstoffen veel minder," aldus Brakman.

Marges gekrompen

Van Egten heeft flink last van de hoge staalprijzen. "Onze marges zijn gekrompen. Offertes die langer lopen, kunnen we niet zomaar aanpassen. Een klant heeft een budget afgegeven en daarbinnen moet het blijven. Ook wil je vaste klanten niet teleurstellen met flinke prijsverhogingen. Dus de hogere staalprijs betalen wij eigenlijk zelf, jammer genoeg wel", aldus directeur Schipper. Ook lopen de levertijden flink op. "Wij hebben nu materialen met een levertijd van 4 maanden. Bij langlopende projecten bestellen we meteen zodra we de opdracht hebben. Gelukkig hebben we een flinke voorraad aan materiaal liggen."

Inflatie

"Huishoudens zullen de stijging van de grondstofprijzen gaan merken. Maar bij de prijsbepaling van een eindproduct zijn de lonen belangrijker", zegt Brakman. "Als je kijkt naar de voorspellingen over de algemene inflatie dan gaan de Europese Centrale Bank en De Nederlandsche Bank uit van een inflatie van anderhalf procent dit jaar. Dus dat valt nog wel mee, omdat de loonstijgingen meevallen. Maar als je veel rijdt, dan zal je het merken omdat de benzineprijs gestegen is."