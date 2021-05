MHBOS: Verbrugge en Baldé nog vrienden ondanks beruchte karatetrap

De commentator bij die wedstrijd, Stijn Steenhuis, noemde de trap een olympische discipline. Baldé kan er nu wel om lachen: "Volgens mij viel dat wel mee. Verbrugge was mij al de hele wedstrijd te snel af. Daarom dacht ik: dan moet het maar op een andere manier."

Verbrugge voelde dat er een overtreding op komst was toen Baldé op hem af stormde. "Ikzelf dacht aan een professionele overtreding. Deze kungfu-panda actie had ik niet verwacht", aldus de vlugge Verbrugge.

Te laat

Baldé was niet alleen bij de karatetrap te laat. Pesse won de topper van HODO met 2-1 dankzij een treffer en een assist van Verbrugge. Het was zijn wedstrijd, terwijl Baldé achter de feiten aanliep: "Ik was de hele middag een stapje te laat. Normaal gesproken heb ik hem wel in mijn broekzak, maar die middag was hij geweldig."

Karatekick

De karatetrap van Baldé heeft gelijkenissen met de befaamde karatekick van Louis van Gaal in de Champions League-finale van 1995. Baldé staat daarmee in een illuster rijtje. Verbrugge hoeft niet lang na te denken welke trap beter was. "Die van Paul natuurlijk. Hij raakt iemand. Van Gaal doet het in de lucht. Aan de andere kant: op die leeftijd moet ik het Paul ook nog zien doen."

Baldé hoeft ook niet lang na te denken welke kick beter was. "Die van mij was in de uitvoering beter en ik raakte ook iemand."

Geen oud zeer

De karatetrap, die trouwens een gele in plaats van een rode kaart opleverde, is niet het startschot geweest van een jarenlange vete. De relatie was goed, is goed en blijft goed. "Ik heb veel gevoetbald in teamverband met Paul. Hij is een eerlijke verdediger, wel keihard, maar nooit de intentie om iemand geblesseerd te schoppen. Er is geen oud zeer", besluit Verbrugge.