Haast geboden voor zonnepark Zuidvelde: 'Termijn subsidie voorbij'

In de verte moet een deel van het zonnepark in Zuidvelde komen (Rechten: RTV Drenthe/Ronald Oostingh)

Nu de vergunningsaanvraag voor het veelbesproken zonnepark in Zuidvelde is ingediend, ligt de bal bij de Noordenveldse gemeenteraad. Initiatiefnemers hopen snel meer duidelijkheid te krijgen.

De vergunningsaanvraag is uiteindelijk met flinke vertraging ingediend. De drie initiatiefnemers en Energiecoöperatie Noordseveld hoopten begin maart al een aanvraag te kunnen doen, maar mede vanwege bezwaren van omwonenden heeft het traject vertraging opgelopen.

Kernteam

Tegenstanders van de plannen laten zich vertegenwoordigen door een kernteam. Zij hadden bezwaar tegen de snelheid van het traject en de omvang van het zonnepark. Deze komt op 135 hectare grond, waarvan 75 hectare uit zonnepanelen moet bestaan. De overige grond wordt gebruikt voor natuur, zoals bloemenweides en bossages.

Het kernteam kwam nog met een alternatief voor het plan. Hierin gingen zij voor een park van maximaal 15 hectare. Dat ligt zover van het originele plan af, dat de initiatiefnemers hun originele plan nu voortzetten.

Concessie

Toch hebben de drijvende krachten achter het plan nog wel een concessie gedaan, zo laat Jeroen Niezen namens Energiecoöperatie Noordseveld weten. "Aan de noordkant van het park maken we ruimte voor een doorkijk", zegt hij. "Omwonenden willen namelijk hun weidse uitzicht niet verloren zien gaan en hiermee komen we hen tegemoet. Dat gaat wel ten koste van een paar hectare zonnepanelen."

Verder mikken de initiatiefnemers op ruimte tussen de zonnepanelen, zodat weidevogels als de patrijs minder last hebben van het zonnepark.

Spannend

Subsidie-technisch wordt het nog een spannende tijd voor de initiatiefnemers. De SDE-subsidie (voor grote energieprojecten en klimaattransitie) wordt volgend jaar flink lager. En de termijn voor dit jaar is formeel al verstreken, vertelt Niezen. "Er is landelijk nog een gesprek aan de gang. Misschien hebben we geluk en wordt de termijn verlengd."

Maar zoals het nu lijkt hebben de initiatiefnemers dat geluk niet en zullen ze genoegen moeten nemen met minder subsidie. "Dat zou betekenen dat we minder overhouden aan het project", zegt Niezen. "Voor ons betekent het dat we in spanning zitten."

IJskast

Maar of de initiatiefnemers nu wel of niet boffen met een eventuele rekking van de SDE-subsidie, de plannen gaan - als het aan hen ligt - gewoon door. "Er zit al zoveel tijd en geld in de voorbereiding, dat ik zeker weet dat de plannen niet in de ijskast zullen belanden", zegt Niezen.

De Noordenveldse gemeenteraad mag eerst nog een oordeel vellen over het plan en het proces. Het is nog onduidelijk of dit voor de zomer aan bod zal komen.

