50Plus verdwijnt uit Tweede Kamer: 'Snel betere lijsttrekker'

Clemens Otto, fractieleider van 50Plus in Assen, laat geen traan om het vertrek van Liane den Haan als landelijk fractievoorzitter van de partij. 50Plus verloor fors in maart en ging van vier naar één Tweede Kamerzetel.

Den Haan, in oktober gekozen tot lijsttrekker als opvolger van Henk Krol, lag de afgelopen weken in de clinch met het hoofdbestuur. Gisteren kwamen er nog vertrouwelijke rapporten naar buiten, waarin de twee kampen binnen de partij elkaar flinke verwijten maakten.

'Vorm van kaping'

"Ze begon gelijk haar eigen koers te varen en probeerde de partij naar haar hand te zetten", legt Otto de onvrede over het functioneren van Den Haan uit. "Dat is een vorm van kaping. Ze negeerde zaken waar 50Plus al jaren voor staat, zoals de AOW-leeftijd en de pensioenen. Dat kan natuurlijk niet. Ik ben dus niet ongelukkig dat ze weggaat."

Otto verwacht dat 50Plus in rustiger vaarwater komt door het vertrek van Den Haan. "Ik denk dat we snel een betere lijstrekker krijgen. We hebben goede opties, maar ze moeten natuurlijk wel willen. We hebben een grote achterban, maar de juiste persoon moet ons programma uitdragen. Dat was Den Haan zeker niet. Iemand kan een fout maken, maar maak dan geen tweede om de eerste te herstellen", zegt Otto over de werkwijze van Den Haan.

Niet meer in Tweede Kamer

Met het vertrek van Den Haan is 50Plus niet meer vertegenwoordigd in de Tweede Kamer. Ze neemt haar zetel namelijk mee. "Dat vind ik zo erg", zegt Otto. "We hebben het al eerder meegemaakt bij onze partij. Elke zetel hoort bij een partij, zelfs als je met voorkeursstemmen in de Kamer komt. Ik heb hier eigenlijk geen woorden voor."

Zaterdag houdt de partij een algemene ledenvergadering, waarin onder meer gesproken wordt over een nieuw hoofdbestuur.