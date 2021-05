Koolzaadkoning hoopt op gele provincie: 'Iedereen is erbij gebaat'

De prijs ging de afgelopen jaren van 30 cent per kilo naar 50 cent per kilo. Die stijging heeft verschillende oorzaken, weet Lindenhols. Omdat de olieprijzen wereldwijd omhoog gaan, gaat de prijs voor koolzaadolie ook omhoog. Ook wordt er in Europa meer eiwit gevraagd. En dat zit weer in het restproduct van koolzaad. "En als er meer vraag is, dan gaat de prijs automatisch ook omhoog. Dat is marktwerking."

Koolzaad persen

Gekscherend wordt Lindenhols ook wel de koolzaadkoning van Drenthe genoemd. De akkerbouwer doet al twaalf jaar aan het persen van koolzaad. Hij is de enige boer in Drenthe die dat doet, hoewel er wel een tiental andere boeren koolzaad verbouwen. Eigenlijk doet Lindenhols alles met koolzaad. Hij gebruikt het zelfs als brandstof. Trots: "Al mijn trekkers rijden op koolzaad."

De agrarisch ondernemer hoopt dat collega-boeren ook weer koolzaad gaan verbouwen, nu de prijzen zijn gestegen. "Iedereen is ermee gebaat" , beweert hij. "De natuur, bijen, vlinders. De olie kan gebruikt worden voor consumptie. Het eiwitbrok voor veevoeding, en dat hoeft dan dus niet uit Brazilië te komen. Het stro kan benut worden. Het verrijkt je bodem." Volgens Lindenhols gaan koolzaad en kringlooplandbouw hand-in-hand.

Pracht

Nog iets waar we mee gebaat zijn, is de pracht van de gele bloemen, voegt hij daaraan toe. Over een paar dagen ligt het goudgele veld er volgens de akkerbouwer nóg mooier bij. "Je hoort de bijen nu al zoemen, maar zodra de zon gaat schijnen wordt het pas echt een gezellige bedoening."

Een geelgekleurde provincie, met bloeiende koolzaadvelden. Lindenhols zou het prachtig vinden.