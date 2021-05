Vermoordde de 'vage' Hala E. ex-militair Marcel Hoogerbrugge?

Het Openbaar Ministerie heeft op 9 april achttien jaar gevangenisstraf geëist. Volgens het OM is er genoeg bewijs dat Hala E. de Hoogeveense oud-militair in december 2017 eerst heeft vergiftigd met medicijnen, zodat hij weerloos werd, en hem daarna met een hard voorwerp heeft doodgeslagen.

De uit Soedan afkomstige E. kwam als één van de weinigen regelmatig bij Hoogerbrugge over de vloer, maar ontkent stellig en haar advocaat heeft dan ook vrijspraak gevraagd. Volgens E., die tien jaar geleden naar Engeland emigreerde maar nog regelmatig naar Nederland vloog, heeft de politie haar in het dossier over de zaak proberen zwart te maken. Verklaringen van getuigen - haar zoon, vriendin, vrienden en kennissen - zijn verkeerd op papier gezet.

Leugens over alibi

Officier van justitie Debby Homans veegde haar opmerkingen daarover van tafel, omdat de vrouw met geen enkele onderbouwing komt voor die beschuldigingen. Ook is nog altijd niet duidelijk waar E. was in de nachten tussen 16 en 20 december 2017. Ze heeft daarover wel verklaringen afgelegd, maar haar alibi bleek niet te kloppen. Dat blijkt uit telefoononderzoek en getuigenverklaringen.

Hoogerbrugges lichaam werd op de avond van 20 december 2017 door zijn bezorgde ouders gevonden. Hij lag in bed, droeg slaapkleding en zijn schedel bleek ingeslagen. De politie vond bloedspetters op de muur en het plafond. En uit onderzoek is gebleken dat de boomlange man minstens drie keer op het hoofd is geslagen. Het moordwapen is nooit gevonden.

In zijn huis stond een whiskyfles naast de bank, terwijl hij dat nooit dronk. Het was E.'s favoriete drankje. Op glazen in de vaatwasser zaten haar vingerafdrukken en haar DNA en in die glazen zaten resten van verschillende soorten medicijnen, zoals kalmeringsmiddelen, antidepressiva en antipsychotica. Genoeg om iemand in coma te krijgen.

Medicijnen

Een vroegere kennis van haar uit Meppel was in die periode bestolen van diezelfde medicijnen. Dat werd ontdekt nadat E. er na jaren van geen contact zo ineens weer op de stoep stond. Een vriendin uit Hoogeveen leende haar bovendien medicijnen. Ook ontdekte de politie dat ze in de periode voor de moord medicatie heeft gehaald bij twee apotheken in Hoogeveen.

Hoogerbrugge was tegen het gebruik van medicijnen en zou ze nooit vrijwillig hebben ingenomen, redeneerde aanklager Homans. Doordrukstrips en doosjes van de medicijnen zijn niet gevonden in de woning van Hoogerbrugge aan de Dr. Anton Philipsstraat.

Ook gaat Homans er vanuit dat hij zijn moordenaar kende, omdat de deur van zijn huis niet op slot zat op de avond dat zijn ouders hem vonden. Hij deed normaal gesproken altijd de voordeur op het nachtslot. De destijds 49-jarige Hoogevener moet zijn moordenaar zelf hebben binnengelaten.

De politie doet een paar dagen na de moord onderzoek in het huis van Hoogerbrugge (Rechten: Persbureau Meter)

Geen duidelijke verklaring

Doordat de vader van Hoogerbrugge de politie meteen vertelde over 'ene Hala uit Egypte', die vaak bij zijn zoon kwam, begon de politie al snel na de moord een onderzoek naar haar. E. kwam in de jaren '90 vanuit Egypte met haar zoontje naar Hoogeveen en werd opgevangen door de toenmalige burgemeester Willem Urlings en zijn vrouw.

In augustus 2018 is ze opgepakt in Engeland en in mei 2019 uitgeleverd aan Nederland. Volgens het OM liggen er zoveel aanwijzingen dat zij de moord heeft gepleegd, dat dat schreeuwt om een duidelijke verklaring. Dat E. die niet geeft, ziet justitie als bewijs tegen haar.

Officier Homans gaat er vanuit dat de oud-militair op 18 december 2017 om het leven is gebracht. Die nacht werd ook de stekker van zijn computer uit het stopcontact getrokken, de computer die hij elke avond aanzette en waar hij urenlang achter zat.

Einzelgänger

"Marcel was een alleenstaande afgekeurde veteraan die veel tijd alleen doorbracht in zijn woning. Behalve met zijn familie had hij weinig omgang met mensen. Hij was ook niet gemakkelijk in de omgang. Marcel had een groot rechtvaardigheidsgevoel en kon snel boos worden. Hij kon soms heftig reageren en had daardoor regelmatig aanvaringen met mensen", aldus Homans.

E. was feitelijk de enige die naast zijn familie bij hem thuis kwam. De politie heeft geen sporen kunnen vinden van andere mensen die in de periode voor zijn dood in de bovenwoning zijn geweest. Opvallend is dat niemand in de kennissenkring van E. Hoogerbrugge kende of wist van hun contact.

De politie heeft in 2018 tevergeefs in de Hoogeveensche Vaart bij Hoogerbrugges huis gezocht naar het moordwapen (Rechten: NOVUM/Persbureau Meter)

Alle getuigen die de politie over haar heeft verhoord, hebben haar omschreven als een vage vrouw. Veel mensen weten niet waar ze woont, ze logeerde - als ze in Hoogeveen was - steeds bij andere vrienden en had drie telefoons met meerdere simkaarten, maar was bijna nooit bereikbaar.

Geheimen

Ze vertelde dat ze een bedrijf in landbouwmachines in Engeland had, maar had nooit geld en leende constant van Jan en alleman zonder dat ze dat terugbetaalde. Ook vertelde ze haar vrienden niet of nauwelijks over andere mensen met wie ze contact had. Zo wist haar zoon in Engeland niet dat ze al sinds 2001 een relatie had met een vrouw uit de buurt van Hoogeveen.

Haar partner wist niet dat ze al sinds 2011 in Engeland woonde. Zij had geleerd E. niet te veel vragen te stellen, omdat ze toch nauwelijks antwoord gaf, vertelde zij aan de politie. "Ze loog haar kennissen voor, gebruikte ze en kwam ermee weg", aldus Homans.

In de weken voor zijn dood, stuurde Hoogerbrugge haar meerdere boze mails waaruit bleek dat hij de indruk had dat ze stiekem bij zijn spullen zat als hij al naar bed was gegaan. Steeds als zij geweest was, waren er dingen weg of veranderd.

'Klaar mee'

Homans: "Marcel leek met haar vaagheden en praatjes geen genoegen meer leek te nemen. Hij was er, populair gezegd, klaar mee." Hij begon haar na te trekken op internet, belde een vermeend bedrijf waar ze voor werkte, stelde kritische vragen en maakte haar uit voor pathologische leugenaar.

Of het haar te heet onder de voeten werd en dat de reden was om Hoogerbrugge te vermoorden, zou volgens het OM kunnen, maar het blijft gissen. Er is geen duidelijk motief. Zijn portemonnee met 120 euro was wel weg, maar in het huis was ook nog een kluis met een paar duizend euro. Dat geld lag er nog.

Voor het OM staat wel vast dat degene die hem heeft gedrogeerd ook degene was die hem heeft doodgeslagen. "Het één is onlosmakelijk met het ander verbonden", aldus Homans. Ze gelooft niet dat E. hem alleen zou hebben vergiftigd en dat er daarna nog iemand is geweest die de fatale klappen heeft uitgedeeld.

