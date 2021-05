Zorgen over branden Hoogeveen: buurtbewoners willen camera's

Afgelopen nacht was het opnieuw raak. De brandweer kon niet voorkomen dat een geparkeerde auto zwaar beschadigd raakte door de vlammen. Het vuur ontstond aan de achterkant van de auto.

'Duurt te lang'

De politie doet onderzoek, zoals dat ook na eerdere branden gebeurd. Meerdere keren is vastgesteld dat het om brandstichting ging. Burgemeester Karel Loohuis wil eerst het onderzoek naar deze brand afwachten voor hij aan eventuele maatregelen denkt.

"Maar het duurt al zo lang. Er wordt nooit iets opgelost en het gebeurt steeds opnieuw. Je zou haast denken dat het iemand is die hier in de buurt woont", reageert Zuidema.

Camera's

Lange tijd heeft er volgens haar een bewakingscamera in de buurt gestaan, maar die is ook weer verdwenen. Volgens de Hoogeveense moeten er opnieuw camera's worden neergezet om de buurt in Hoogeveen-Zuid goed in de gaten te kunnen houden. "Het zou mij ook een veiliger gevoel geven als de politie 's nachts extra gaat surveilleren."

"Je wordt er wel een beetje angstig van", zegt ook Martin Lovers uit de buurt. "Je vraagt je toch af hoe dit steeds kan gebeuren en of er bijvoorbeeld een verband is met de locatie van het Leger des Heils hier in de straat."

Leger de Heils

Lovers heeft namens de buurt regelmatig contact met de hulporganisatie, die mensen met problemen opvangt en ondersteunt. "Dat contact is goed. We proberen de situatie in de gaten te houden, maar dat is gewoon moeilijk."

Hij wil graag dat het Leger des Heils zorgt voor extra bewakingscamera's in de buurt. "De organisatie is daarover in overleg geweest met de gemeente, maar de camera's komen er niet. Dat mag niet in verband met de privacy. Heel apart vind ik dat."

Een buurtwerkster op straat verwacht dat camera's niet de oplossing zijn. "Die worden binnen de kortste keren vernield", zegt ze.

Buurtonderzoek

Volgens Lovers is de situatie vooral voor alleenstaande ouderen in de buurt echt vervelend. "Sommigen zijn al vertrokken." Lovers vertelt dat de politie wel regelmatig langsrijdt. Ook hebben agenten na de één-na-laatste brand in december vorig jaar uitgebreid buurtonderzoek gedaan.

De politie heeft nog niet gereageerd op het onderzoek naar de branden. Hoogeveen kent een lange geschiedenis van autobranden. Een paar jaar geleden was het in de hele stad regelmatig raak. Voor enkele branden zijn verdachten opgepakt en veroordeeld, maar voor het overgrote deel van de branden is nooit een dader gepakt.

