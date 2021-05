9,5 jaar cel voor vergiftigen en doodslaan Marcel Hoogerbrugge

Hala E. met advocaat Ronald Knegt, vorige maand in de rechtbank in Assen (Rechten: Heleen van den Broek)

Volgens de rechtbank is er niet genoeg bewijs dat de 49-jarige E. Hoogerbrugge heeft vergiftigd met medicijnen met het doel hem te doden. De rechtbank gaat er vanuit dat zij het huis van de ex-militair aan de Dr. Anton Philipsstraat wilde doorzoeken en hem daarom alleen tijdelijk wilde uitschakelen, maar plotseling is gestoord. Op dat moment heeft ze hem doodgeslagen, is de overtuiging van de rechtbank.

Ingeslagen schedel

De ouders van Hoogerbrugge vonden op 20 december 2017 's avonds het lichaam van hun zoon. Ze waren naar zijn huis gegaan, omdat ze al een paar dagen niks van hem hadden gehoord, wat ongebruikelijk was. De afgekeurde veteraan leefde erg teruggetrokken, maar had meerdere keren per week contact met zijn vader. Hoogerbrugge lag dood, met een ingeslagen schedel, op bed.

De uit Soedan afkomstige E. was bevriend met hem en heeft de moord altijd ontkend. Ze moet van de rechtbank ook ruim 36.000 schadevergoeding betalen aan de nabestaanden.

Veel lagere straf

Het Openbaar Ministerie heeft een maand geleden achttien jaar gevangenisstraf geëist. Volgens het OM heeft de vrouw, die in de jaren '90 als vluchteling naar Hoogeveen kwam, Hoogerbrugge vergiftigd met als doel hem daarna te kunnen doodslag. Een vooropgezet plan dus.

De rechtbank ziet dat anders. Voor de rechtbank staat wél vast dat E. de enige is die de oud-militair kan hebben vergiftigd, omdat zij de enige was die - op zijn ouders en zus na - bij hem over de vloer kwam. Tijdens sporenonderzoek zijn geen aanwijzingen gevonden dat er in de periode voor zijn dood mensen bij hem thuis zijn geweest.

Bovendien staat volgens de rechtbank vast dat de oud-militair zijn moordenaar kende, omdat er geen sporen van een inbraak waren. Dus de moordenaar had óf een sleutel óf hij heeft die persoon zelf binnengelaten.

Sporen en geen alibi

Op glazen in de vaatwasser zijn DNA-sporen en vingerafdrukken gevonden van E. In die glazen zaten ook resten van de medicijnen die in H.'s lichaam zijn gevonden. E. heeft verteld dat ze op 11 december voor het laatst bij de oud-militair thuis was geweest. Ze was toen bij hem op een feestje, zei ze en suggereerde dat ze toen mogelijk sporen op glazen heeft achtergelaten, waar later medicijnen in zijn gedaan.

Dat gelooft de rechtbank niet, omdat er, toen Hoogerbrugge dood gevonden werd op drie vieze borden na, geen andere vaat in de vaatwasser zat dan de glazen. Ook weegt voor de rechtbank mee dat E. geen sluitend alibi heeft voor de periode tussen 16 en 20 december, toen de moord werd gepleegd. Ze had meerdere telefoons, die in die periode allemaal werden uitgeschakeld in Hoogeveen en op de vroege ochtend van 19 december weer werden aangezet, blijkt uit onderzoek. Over waar ze was, heeft ze verhalen verteld, die volgens de rechtbank niet kunnen kloppen.

Lees ook: