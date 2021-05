Corona: 102 nieuwe besmettingen

Als we kijken naar de afgelopen week, inclusief vandaag, ligt het gemiddeld aantal nieuwe besmettingen per dag op 130 in onze provincie.

Het afgelopen etmaal werden de meeste besmettingen gemeld in de gemeente Emmen (28), gevolgd door De Wolden (12) en Hoogeveen (11). In de gemeenten Aa en Hunze, Borger-Odoorn, Emmen en Meppel werd elk één patiënt in het ziekenhuis opgenomen. In de gemeente Assen is het afgelopen etmaal één patiënt overleden aan de gevolgen van het coronavirus.

Aantal nieuwe besmettingen, ziekenhuisopnames en overlijdens vanwege het coronavirus (bron: RIVM, 07-05-2021)

Gemeente Besmettingen Ziekenhuisopnames Overlijdens Aa en Hunze 1314 (+4) 7 (+1) 20 Assen 3498 (+10) 59 15 (+1) Borger-Odoorn 1463 (+9) 30 (+1) 15 Coevorden 2714 (+6) 56 31 Emmen 8583 (+28) 151 (+1) 76 Hoogeveen 4239 (+11) 71 40 Meppel 2200 (+10) 32 (+1) 26 Midden-Drenthe 1920 (+2) 33 30 Noordenveld 1548 (+2) 29 26 Tynaarlo 1455 (+6) 22 24 Westerveld 897 (+2) 16 21 De Wolden 1784 (+12) 31 24 Onbekend 61 0 0

Landelijke cijfers

Sinds gisterochtend zijn er landelijk 7575 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Voor een vrijdag is dat het laagste aantal sinds 2 april.

In de afgelopen zeven dagen zijn 49.932 positieve tests doorgegeven aan het RIVM. Dat komt neer op gemiddeld 7133 meldingen per dag. Dat gemiddelde daalt nu voor de derde dag op rij.

Het aantal sterfgevallen steeg met 22, precies gelijk aan vorige week vrijdag. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen afgelopen etmaal zijn overleden, want sterfgevallen door corona worden soms pas na een tijdje doorgegeven. In de afgelopen zeven dagen zijn 143 sterfgevallen geregistreerd, wat neerkomt op ongeveer twintig per dag.

Drenthe ziekenhuizen

In Drenthe liggen op dit moment 29 coronapatiënten in het ziekenhuis, waarvan elf op de intensive care. Dat meldt het Acute Zorgnetwerk Noord-Nederland (AZNN). Dinsdag lagen er nog 33 coronapatiënten in het ziekenhuis, waarvan ook elf op de ic. Precies een week geleden waren het 36, waarvan veertien op de ic.

Landelijk ziekenhuizen

Ziekenhuizen behandelen momenteel 2521 coronapatiënten, dertig minder dan gisteren, en dat is het laagste aantal in twee weken tijd. In de afgelopen week zijn 185 bedden vrijgekomen.

Op de verpleegafdelingen liggen momenteel 1724 mensen vanwege covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat zijn er twintig minder dan gisteren. Het aantal coronapatiënten op de intensive cares (ic's) daalde met tien naar 797. Voor het eerst in ongeveer drie weken komt dit aantal onder de 800 uit.

Ook het aantal nieuwe opnames daalt. In de afgelopen 24 uur zijn 287 mensen nieuw op een verpleegafdeling of ic beland. Volgens de cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) namen ziekenhuizen in de afgelopen week 1947 nieuwe patiënten op. Dit komt neer op gemiddeld 278,1 mensen per dag, het laagste peil sinds eind maart.