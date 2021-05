'Skeeleren door Drenthe, de ergste dag ooit'

Skeeleren is populair. Maar waar liggen de beste skeelerwegen van Nederland? Dat onderzoeken de twee vriendinnen uit Brabant tijdens een tocht door Nederland. Inmiddels hebben ze meer dan 500 kilometer afgelegd.

'Meppel niet skeelerproof'

"Gister zijn we van Groningen naar Meppel gereden", vertelt Sasha. "Het was zwaar. We hadden wind tegen, het hagelde en we hadden al zes dagen in de benen zitten. Het was een lange rechte weg vooruit, goed te doen. Maar Meppel zelf is niet skeelerproof."

Onderweg kregen de dames morele steun. Ruby: "Op het moment dat we er echt doorheen zaten, kwamen we een oude rot tegen, een schaatsmeneer. Die gaf ons een boost. 'Meiden, jullie kunnen dit. Niemand doet jullie dit na!' We hebben de rugtassen weer op de rug gedaan en zijn verder gegaan. Dit hadden we echt even nodig."

Routes delen

Met hun skeelertocht wil het tweetal de beste routes in Nederland ontdekken. Dus geen klinkers, keitjes of zandpaden, maar mooi strak asfalt. Hun ervaringen delen ze op Instagram. "We hopen dat andere skeeleraars hun mooiste routes ook delen, dan delen wij die met de rest van Nederland." Tot nog toe staat de route Leeuwarden-Groningen bovenaan. "Dat was supersmooth", glimmen de vrouwen na.

Inmiddels hebben Ruby en Sacha Meppel achter zicht gelaten. Vandaag gaat hun tocht naar Lelystad. Zondag komen ze weer thuis, na ruim 600 kilometer, in Breda.