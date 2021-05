Drie honden in Meppel dood na mogelijke vergiftiging

Is het een noodlottig toeval of kwade opzet? In de Meppelse nieuwbouwwijk Nieuwveense Landen zijn vier honden ziek geworden nadat ze mogelijk iets giftigs hebben gegeten. Drie van de viervoeters overleefden het niet.

Ook Inet Westerveen moest afscheid nemen van haar hondje. Pekinees Quby werd ziek en overleed kort daarna. Toen er nog drie honden vergelijkbare symptomen kregen, wist ze het zeker: dit is moedwillig gedaan.

"Mijn hond was dinsdagavond aan de diarree", vertelt Westerveen. "Daar heb je nog geen vermoedens bij. De volgende dag lag het hele huis onder het bloed. We zijn toen gelijk in de auto gesprongen en naar de dierenarts gegaan. Hij vermoedde vergiftiging. De hond trilde, ademde zwaar en hij bloedde. En dat met zo'n extreem kort ziekbed. Hij is kort daarna overleden. Zo waren we ineens onze hond kwijt."

Kwade opzet

Westerveen plaatste een bericht over de dood van Quby op Facebook. Ze kreeg twee reacties van baasjes die hun hond na een vergelijkbaar ziekteverloop waren verloren. Later meldde zich nog een hondenbezitter. Haar viervoeter had de vergiftigingsverschijnselen ternauwernood overleefd.

Volgens de politie zijn er geen aanwijzingen dat de honden moedwillig zijn vergiftigd. Zo zou iemand medicijnen in de bosjes gedumpt kunnen hebben. In de buurt wordt bovendien veel drugs gedeald. Maar Westerveen is stellig: "Voor mij staat vast dat het bewust is gedaan. Zeker geen puur toeval. Wellicht heeft iemand een hekel aan honden."

Sporenonderzoek

Hondenbaasjes zijn momenteel in de omgeving op zoek naar bijzonderheden, want voor politieonderzoek zijn meer aanwijzingen nodig. "We gaan het groen uitpluizen", vertelt Westerveen. "Als we iets vinden, kan de politie sporenonderzoek doen. Dat is heel belangrijk. Dit moet stoppen."