Drenthe bereidt zich voor op vaccinatietoeloop

Naar verwachting neemt de hoeveelheid beschikbare doses van coronavaccins de komende tijd flink toe. GGD Drenthe heeft vooralsnog voldoende ruimte in hun vaccinatiestraten, maar is wel gevraagd om alvast voorbereidingen te treffen voor een toename.

"We zetten nu gemiddeld 18.000 vaccinaties per week. Dat kunnen we opvoeren naar 60.000 binnen de reguliere openingstijden", bevestigt woordvoerder Bart Raaijmakers. "Buiten openingstijden kan dat zelfs nog meer worden."

Alleen vaccineren bij TT Circuit

Door de grotere leveringen van vaccins stopt de GGD eind volgende week met testen bij het TT Circuit. De locatie sluit komende woensdag iets eerder zodat het paviljoen omgebouwd kan worden. In Assen blijven volgens de GGD ruim voldoende teststraten over op de locatie aan de Aziëweg.

Vierde priklocatie

In Meppel opent de GGD volgende week ook nog een vierde priklocatie, bij de gemeentewerf. Daar wordt alleen geprikt met Moderna. Daarmee houdt de GGD de logistiek naar eigen zeggen een stuk eenvoudiger.

De locatie stond volgens Raaijmakers al twee weken klaar om open te gaan, maar de regio kreeg vooralsnog te weinig vaccins om een opening zinvol te maken. Dat is vanaf volgende week vrijdag een ander verhaal. "Wij bereiden ons voor op opschaling. Kom maar door met die vaccins."

Ziekenhuizen springen bij

Het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen is gevraagd om bij te springen bij het vaccineren. In de vaccinatiestrategie van de overheid werden ziekenhuizen al eerder genoemd als mogelijke priklocatie.

Het WZA maakt volgende week bekend of het ook daadwerkelijk prikken kan zetten. "Dat wordt nu onderzocht door een werkgroep. Het vraagt logistiek nogal wat", aldus woordvoerder Janine Hoekstein. Tot nu toe waren de ziekenhuizen vooral betrokken bij het vaccineren van eigen personeel en patiënten.

Scheper

Treant Zorggroep is gevraagd of zij een priklocatie kunnen openen in het Scheper Ziekenhuis in Emmen. Vermoedelijk valt daar volgende week een besluit over.

"Wat we erg belangrijk vinden is dat eerst al onze zorgmedewerkers een vaccinatie kunnen krijgen", schrijft woordvoerder Erwin Kikkers. Volgens hem hebben op dit moment nog lang niet alle medewerkers al een vaccinatie gekregen.

Het WZA en het Scheper Ziekenhuis behoren tot de zestig ziekenhuizen die door het Landelijk Netwerk Acute Zorg zijn gevraagd om mee te helpen bij de vaccinatiecampagne. De meeste prikken worden - ook als die ziekenhuizen meehelpen - nog steeds door de GGD gezet.