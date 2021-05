Olympische limieten halen wordt race tegen de klok voor Jorinde van Klinken

"Deze coach werkt met mij ook nog aan m'n basis. Hij leert mij écht hoe ik precies een kogel moet stoten. En in Nederland was ik al met moeilijkere dingen bezig", reageert Van Klinken vanuit Arizona. "Ik moet m'n oude maniertjes afleren en dan moet ik dit opnieuw leren. Dat maakt het wel moeilijk en ook frustrerend. Ik heb nu nog maar acht weken om me te kwalificeren", vertelt Van Klinken. Maar ze houdt de moed erin. "Ik zal nooit zeggen dat het me niet gaat lukken, want dan lukt het sowieso niet. Maar ook rationeel gezien denk ik dat het kan. In ieder geval op één van de twee onderdelen."

Olympische limieten

In 2019 werd Van Klinken Europees kampioene kogelstoten in de leeftijdscategorie tot 20 jaar. Met de discus maakte ze op haar negentiende al haar debuut op het wereldkampioenschap atletiek voor senioren. Nu is ze 21 jaar en lonken de Spelen.

Haar persoonlijk record bij het discuswerpen moet ze van 61 meter en 33 centimeter naar 63 meter en 50 centimeter verbeteren om naar Tokio te mogen. Bij het kogelstoten is haar beste prestatie ooit: 17 meter en 76 centimeter. Voor de Spelen wordt minimaal 18 meter en 50 centimeter gevraagd. Mocht ze de limieten niet halen dan is er nog een ontsnappingsroute. Want ook een plek bij de top 32 van de wereld volstaat.

'Bizar'

Sporttechnisch gezien is ze in Amerika op een goede plek terecht gekomen. "Omdat mijn coach zo goed is, is hier eigenlijk niemand slecht. Dus ik kan eigenlijk van iedereen wel wat leren. Ik zit hier met een jongen die op z'n 22e al twee Olympische limieten heeft gehaald. Hij staat volgens mij op de vierde plek van de wereld met discus. En ook met kogel doet hij het heel goed. Dat is echt heel bizar om te zien."

Ook het warme klimaat doet haar zichtbaar goed. Ze zoekt snel op haar computer de weersverwachting op. "Het is nu nog vroeg en het is nu al 28 graden en het wordt nog 33 vandaag", vertelt ze. "Ik heb nu al het idee dat de warmte me heel veel heeft gebracht. Je lichaam wordt aangestuurd door je hersenen. En als het te koud is, lukt dat bij mij gewoon niet zo goed"

'Zij zien hem als een soort God'

Sportief gezien heeft Van Klinken het dus naar haar zin in Amerika en ook haar studie loopt op rolletjes. Wel moet ze, als mondige Nederlandse, heel erg wennen aan de cultuurverschillen met de Amerikanen. Bijvoorbeeld als het gaat om haar positie ten opzichte van haar coach.

"Ik zie om me heen dat al m'n teamgenoten hem als een soort god zien. Maar voor mij is dat gewoon heel anders. Ik zeg nog steeds wat ik denk, maar ik heb geleerd dat het hem soms helemaal geen bal uitmaakt wat ik zeg. Want hij bepaalt op wat voor manier het gaat gebeuren. Dan wacht ik gewoon tot de praktijk hem laat zien of het wél of niet werkt", verklaart de nuchtere Drentse.

'Iedereen wil hier leuk gevonden worden'

Ook sociaal gezien vindt ze het lastig om aansluiting te vinden met haar trainingsmaatjes en studiegenoten. "Dat is eigenlijk wel de enige tegenvaller. Iedereen wil hier leuk gevonden worden door anderen. En daar ben ik allergisch voor. Daar heb ik het wel heel moeilijk mee. Dan denk ik: hoe kan ik jullie dan ooit vertrouwen als je zoveel waarde hecht aan wat andere mensen van jullie vinden?", vraagt ze zich hardop af.

Volgende maand komt ze naar Nederland voor onder meer het nationale kampioenschap. Ze heeft nog tot het laatste weekend van juni de tijd om de Olympische limieten te halen.